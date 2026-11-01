A dos fechas del final, la definición del título la tabla anual en la Liga Profesional se juega en varios frentes y, con el 1-0 ante River en La Bombonera, por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026, Boca retornó nuevamente a ser el primero de la clasificación. Tras el triunfo de Rosario Central por 2-1 ante Sarmiento en Junín, el Canalla se sostenía arriba, sin embargo hoy el Xeneize vuelve a comandar y aseguró además su presencia en la Copa Libertadores 2027.

En uno de los partidos que abrió la fecha, el conjunto rosarino superó con polémica a Sarmiento, y sabía que con la victoria volvía transitoriamente a lo más alto de la sumatoria del 2026, pero Boca respondió a la presión y le ganó 1-0 en el Superclásico a River, resultado que lo devolvió a lo más alto con 60 puntos contra los 59 de Rosario Central, que es escolta. El único que puede igualarlo es Argentinos Juniors, que será visitante de Atlético Tucumán recién el lunes a las 21.15.

Un poco más atrás y ya sin chances de pelear por el título, quedó Vélez. El Fortín desperdició dos goles de ventaja en el Amalfitani contra San Lorenzo el pasado sábado, y ese empate como local le quitó las chances del título de tabla anual una fecha antes. Más allá de eso, el equipo de Liniers todavía puede meterse en la Copa Libertadores del año que viene si gana su último compromiso y tanto Central como Argentinos dejan puntos en el camino.

Central cumplió con éxito la tarea, pero a Vélez se le escaparon dos puntos claves jugando como local.

Qué se define

Además de poner un título en juego, el mismo que le otorgaron a Central a fines del 2025 en una decisión sorpresiva por parte de AFA, la Tabla Anual definie el ingreso a las copas internacionales de la próxima temporada. Los tres primeros acceden a la Copa Libertadores, mientras que del cuarto al noveno lugar se ven reconocidos con el ingreso a la próxima Sudamericana. Los últimos seis puntos que quedan en disputa serán determinantes en el futuro deportivo y económico de muchos de los equipos de la Liga Profesional.