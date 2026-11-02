Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors definirán al campeón de la tabla anual en la última fecha del Torneo Clausura. El Xeneize, que comanda la clasificación, el Bicho, que hoy podría alcanzarlo si le gana a Atlético Tucumán, y el Canalla, que está a un punto de la cima, son los tres equipos que quedan con chances y jugarán en simultáneo el sábado 7 de noviembre desde las 14.30 para decidir quién se queda con el título de Campeón de Liga.

El Xeneize llega con ventaja

De esta manera, Boca se medirá ante Defensa y Justicia en La Bombonera mientras que Rosario Central hará lo propio ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito y Argentinos recibirá a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona. El Xeneize tiene 60 puntos y si el Bicho no suma de a tres hoy dependerá de sí mismo: si le gana al Halcón, se asegurará el título.

Con el triunfo ante River, Boca continúa en lo más alto de la tabla anual.

Por su parte, los que necesitan una mano del conjunto de Florencio Varela en La Bombonera son Rosario Central, con 59 unidades, mientras que Argentinos tiene 57 y debe visitar este lunes a Atlético Tucumán por la fecha 15. En caso de igualdad de puntos, el primer criterio de desempate será la diferencia de gol, donde Boca cuenta con una ventaja importante de +22 contra el actual +11 del elenco de La Paternal y el +16 que tienen los rosarinos.