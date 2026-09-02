Un partido de la Copa AUF Uruguay 2026 terminó de manera inesperada luego de una invasión de campo que derivó en un fuerte enfrentamiento entre hinchas y jugadores. El episodio ocurrió durante el duelo entre Danubio y Montevideo City Torque, cuando la visita se imponía por 2-0 y faltaban pocos minutos para el cierre.

La situación se produjo en el estadio Charrúa, donde un grupo de hinchas caracterizados del conjunto de la Franja ingresó al terreno de juego con la intención de increpar a los futbolistas. En medio del caos, Sebastián Rodríguez fue uno de los jugadores que quedó cara a cara con los simpatizantes y recibió un empujón.

Al advertir lo que estaba sucediendo, Kevin Martínez dejó su arco y se dirigió rápidamente hacia el lugar donde estaban sus compañeros. El arquero de apenas 20 años no dudó en intervenir ante la agresión y quedó en el centro de una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Las imágenes muestran al juvenil enfrentándose con algunos de los hinchas que habían saltado al campo. En medio de la pelea, Martínez intercambió golpes de puño y patadas con uno de los simpatizantes, mientras otros futbolistas trataban de separar a los protagonistas y los efectivos policiales intentaban recuperar el control.

Durante varios minutos, el fútbol quedó completamente relegado por el violento episodio. La gran cantidad de personas dentro del campo dificultó la intervención de los encargados de seguridad y generó momentos de mucha tensión entre los propios jugadores de Danubio y los hinchas que habían ingresado.

Finalmente, los efectivos lograron controlar la situación y los involucrados abandonaron el terreno de juego. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el enfrentamiento no dejó personas heridas, aunque la invasión podría derivar en una importante sanción para el club uruguayo.

Violenta pelea en el fútbol uruguayo

El escándalo ocurre, además, en un momento complicado para Danubio, que atraviesa una temporada marcada por los malos resultados. El equipo de Jardines del Hipódromo necesita sumar puntos para escapar de la zona de descenso y ahora podría afrontar también consecuencias disciplinarias por el comportamiento de sus simpatizantes.

En el plano deportivo, la preocupación es todavía mayor: Danubio está en zona de descenso y se encuentra a siete puntos de Montevideo Wanderers, actualmente el primer equipo que aparece fuera de los puestos comprometidos. En el inicio del Torneo Clausura, la Franja solamente consiguió dos unidades en cuatro fechas, producto de dos empates, y el incidente con Kevin Martínez suma un nuevo dolor de cabeza.