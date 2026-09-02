En la antesala de una difícil prueba de su Boca ante Vélez por Copa Argentina, Juan Román Riquelme dio una entrevista donde tocó varios temas vinculados al presente del Xeneize. El presidente valoró la evolución del equipo en el Torneo Clausura, defendió su gestión asegurando que no es "chorro ni corrupto", se mostró contento con el mercado de pases y cuestionó el clima con el que hoy se vive el fútbol.

“Sacando el partido con Lanús venimos jugando bien, después de Riestra se mejoró mucho. Hoy se está viviendo el fútbol con mucho nervio y eso no era así cuando jugaba yo, parece que solo vale ganar”, reflexionó sobre la realidad futbolística del club y la vorágine en la que se encuentra inmerso el fútbol argentino.

Además, se refirió a la lesión de Tomás Aranda, quien estará afuera hasta 2027, y descartó que Boca vaya a salir al mercado cada vez que pierde a un futbolista: “No podemos traer a alguien cada vez que se lastima un jugador, porque sino terminamos con 60 jugadores”, dijo, y aprovechó para elogiar el proceso que venía teniendo el juvenil previo a su fractura de peroné: "Aranda es un jugador con muchas condiciones al que le cambio la vida en muy pocos meses. Compartió con Messi y los muchachos de la Selección y eso le hizo muy bien, volvió y es más serio que en el comienzo".

Además, Román también respaldó el último mercado de pases y aseguró que están “muy contentos” con las incorporaciones. "Nosotros estamos muy contentos con el mercado que hicimos, el técnico quería a Montero y durante el Mundial hablamos con él, quería al lateral derecho que hoy tiene, creía necesitar un delantero con las condiciones de Villa y pudimos traerlo, y Valencia es un jugador mundialista", destacó.

Otro de los temas que resonó fue su visión sobre la quita del histórico filtro en La Bombonera: "Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible... Es una manera de que la gente que tenga 10 abonos hace muchos años pueda pasar esa lista, que esos cinco los use otro socio, para que no la venda", explicó el presidente, y tiró: "Después dicen que Riquelme la vende. Hace poco un fiscal dijo que Riquelme no vende".

Además, volvió a traer la figura de su madre para defenderse de las acusaciones: "La María (mamá de Riquelme) tiene claro que tiene un hijo que no es chorro ni corrupto", apuntó Riquelme, y añadió: "La plata que gané me alcanza para vivir bien y que mi familia viva bien. No me pone contento las barbaridades que dicen, pero la María vive tranquila porque el fiscal dice que su hijo no tiene nada que ver".

Riquelme también habló de Messi y de la Bombonera

El ídolo de Boca tuvo palabras de elogio para Lionel Messi después de su decisión de retirarse de la Selección Argentina. “Es único e irrepetible, no sé si vamos a tener la suerte de encontrar un jugador como él”, afirmó Román, quien además consideró que el astro argentina "está ahí nomás" de ser el mejor futbolista de todos los tiempos. Además, dejó una particular opinión sobre una hipotética vuelta de Leo al fútbol argentino: "Hay que dejarlo tranquilo y que juegue hasta cuando tenga ganas. Mejor que siga jugando en Estados Unidos y que siga siendo de todos los equipos del fútbol argentino".