La hora de la verdad llegó para Boca. Después de la frustración que significó la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Xeneize buscará reinventarse en la Copa Sudamericana y este jueves dará el primer paso en una serie que aparece como determinante para el semestre. Del otro lado estará O’Higgins de Chile, pero gran parte de las miradas estarán puestas en dos nombres que tendrán su bautismo oficial con la camiseta azul y oro: Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Con varias ausencias por lesión y la necesidad de encontrar respuestas rápidas, Rodolfo Arruabarrena apostará por las caras nuevas que llegaron en este mercado de pases. El arquero y el delantero colombianos serán titulares en el encuentro de ida de los playoffs, una decisión que refleja la confianza del cuerpo técnico en dos futbolistas llamados a tener un papel importante en el nuevo proyecto.

Montero tendrá una responsabilidad enorme desde el arranque. El arquero de la selección colombiana aterrizó en La Ribera luego de destacarse en Vélez y de formar parte del plantel cafetero que disputó el Mundial 2026. Su llegada fue una prioridad para Boca, que buscó reforzar una posición sensible tras los problemas físicos que afectaron a Agustín Marchesín durante la temporada pasada.

La otra gran novedad será el regreso de Sebastián Villa. El delantero vuelve a ponerse la camiseta de Boca después de tres años, en una historia que mezcla fútbol, polémicas y segundas oportunidades. Tras recuperar su mejor nivel en Independiente Rivadavia, donde fue una de las figuras del equipo y conquistó la Copa Argentina, el colombiano recibió una nueva oportunidad en el club que supo disfrutar de sus mejores actuaciones.

Su retorno no pasó inadvertido. La decisión de reincorporarlo generó debate entre los hinchas y en el ambiente futbolero debido a los conflictos que marcaron su salida. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió apostar por su calidad futbolística y respaldó su regreso como una pieza capaz de aportar desequilibrio y experiencia en los partidos importantes.

Mientras tanto, Boca intentará dejar atrás los fantasmas de una primera mitad de año irregular. La Sudamericana aparece como el gran objetivo internacional y el equipo sabe que conseguir un buen resultado en esta ida puede resultar determinante antes de la revancha en territorio chileno.

Con refuerzos, urgencias y expectativas renovadas, el Xeneize pondrá primera en una competencia que lo obliga a ser protagonista. Y para hacerlo, Arruabarrena apostará desde el inicio por dos colombianos que llegan con el desafío de responder en una noche donde Boca necesita dar una señal fuerte de recuperación.