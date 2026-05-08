Llegó la etapa que todos esperaban. La parte del campeonato donde ya no alcanza con jugar lindo, sumar puntos o prometer. El Torneo Apertura entra en territorio salvaje: comienzan los playoffs y ahora cada partido es una final. Acá no hay revancha ni margen para tropezar. El que pierde, queda afuera.

Después de una fase regular cargada de irregularidades, sorpresas y varios gigantes caminando sobre la cornisa, el fútbol argentino se prepara para un fin de semana de máxima tensión, con cruces que prometen pierna fuerte, estadios explotados y clima de copa.

La acción arranca el sábado y lo hace con un clásico que paraliza Córdoba. Talleres y Belgrano abrirán los octavos en un duelo que promete chispas desde el primer minuto. No importa cómo llegaron: en un mata-mata, la lógica muchas veces queda guardada en el vestuario.

Más tarde será el turno de Boca, que recibirá a Huracán en una Bombonera que sabe que no hay mañana. El equipo xeneize tendrá la presión de candidato y enfrente un Globo incómodo, de esos que disfrutan arruinar fiestas ajenas.

La jornada del sábado también tendrá a Argentinos y Lanús peleando por seguir vivos, mientras que Independiente Rivadavia, una de las grandes revelaciones del torneo, intentará confirmar su gran presente frente a Unión. La Lepra mendocina viene compitiendo fuerte tanto en el plano local como internacional y quiere seguir demostrando que no está en playoffs por casualidad.

El domingo continuará la carnicería futbolera con otro duelo bravo: Rosario Central recibirá a Independiente en Arroyito, donde el Rojo llega golpeado y obligado a reaccionar tras un semestre lleno de turbulencias.

Después llegará uno de los platos fuertes: Estudiantes contra Racing. La Academia entró por la ventana y llega envuelta en dudas futbolísticas, pero nadie quiere cruzársela en una eliminación directa. Del otro lado estará el Pincha, siempre incómodo y especialista en partidos pesados.

Y claro, el Monumental tendrá su noche de alto voltaje cuando River reciba a San Lorenzo en otro clásico con aroma a final. El equipo de Coudet llega fortalecido tras la épica victoria copera en Venezuela, mientras que el Ciclón buscará meter presión y dar el golpe en Núñez.

La jornada se cerrará con Vélez y Gimnasia en Liniers, otro choque donde cualquier error puede ser letal.

Además, esta fase tendrá un condimento especial: si hay empate en los 90 minutos, habrá alargue y, si persiste la igualdad, penales. Ya no hay especulación posible. El Apertura entra en su etapa más cruda, donde aparecen los héroes inesperados, las tragedias deportivas y las noches que quedan marcadas para siempre.

Los cuartos de final se jugarán entre semana, las semifinales el próximo fin de semana y la gran final será el 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El fútbol argentino ya activó el modo playoffs. Y ahora sí, empezó la verdadera batalla por el título.