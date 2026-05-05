Con los 16 equipos ya definidos, el Torneo Apertura 2026 ya conoce a sus octavofinalistas, por lo que desde la Liga Profesional dieron a conocer los días y horarios de los duelos de la primer instancia de playoffs del certamen local.

Luego del encuentro de directivos, la Liga Profesional confirmó cómo se desarrollará la primera instancia de eliminación directa. La llave por la que va River Plate será el domingo, mientras que la de Boca Juniors se jugará el sábado.

Cabe remarcar que Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata ya tienen garantizado jugar todas las instancias de local hasta la final, que será en el estadio Mario Alberto Kempes del Paraje Chateu Carreras en Córdoba capital, por haber ganado sus zonas.

El torneo continuará de la siguiente manera: los ganadores del martes disputarán los cuartos el martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles. Por su parte, las semifinales se desarrollarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos Conmebol, mientras que la final se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30.