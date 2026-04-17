Este fin de semana se corre la primera fecha del campeonato 2026 del Turismo Pista del Valle. En el autódromo de General Roca se abre el calendario 2026 con tres clases y el regreso de pilotos de jerarquía.

Con un parque automotor destacado y una nutrida cantidad de autos en pista, regresa la categoría espectáculo zonal con figuras como Giuliano Scaiola y Franco Rossomanno. A ellos se suma el debut de Juan Cortina, en un fin de semana que promete acción y protagonismo en cada serie.

La programación se completa con la participación de categorías invitadas, entre ellas el TC Neuquino, el TC Pista Neuquino y la Clase 1 de los Fiat 600, que aportarán aún más atractivo a la actividad.

La actividad se pondrá en marcha el sábado con los entrenamientos y las clasificaciones, mientras que el domingo se correrán las series y finales que consagrarán a los primeros ganadores de la temporada.

La entrada será libre y gratuita, y además se invita al público a colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a hogares y merenderos de la región.

En la Clase 1 del Turismo Pista del Valle, dirán presente corredores destacados como Cristian Geolovsky, Carlos Cisterna, Daniel Aguirre, Javier Vargas, Matías Vázquez, Lautaro Aragonés, Luis Tojo, Facundo Díaz.

En Clase 2: Rafael Salina, Thiago Silenzi, Edgardo Aguirre, Germán González, César Bacigaluppe, Matías Villalba, Oscar Gensabella, Matías Basso, Martín Soto, Guillermo MacKenzie, Luciano García, Matías Tobio, Roberto Ruzzi, Juan Cruz Noguera, Mariano Fioretti, Benjamín Zuaín.

Mientras que en Clase 3 dirán presente: Sebastián Massa, Alejandro López, Facundo Mena, Franco Rossomanno, Gabriel Barroso, Giuliano Scaiola, Iván Eberle, Juan Cortina, Manuel Morón, Martín Vicente González, Matías Rizzo, Sergio Muñoz, Thiago Lisievicz, Juan Lisaukas.

El calendario 2026 tendrá 8 fechas. La próxima será el 16 y 17 de mayo con sede a confirmar. Luego vendrá una en junio, dos en agosto, y las restantes en octubre, noviembre y diciembre, donde se conocerán los campeones de la temporada.