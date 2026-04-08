Lautaro De la Iglesia vuelve a subirse a un auto de carrera, pero no en el Turismo Carretera, sino en la competencia Italiana de Gran Turismo. El piloto neuquino fue confirmado semana pasada, donde se subirá a un Lamborghini.

Tras una pauta en el TC, el piloto provincial confirmó la gran chance europea, estará en el equipo MPL Racing, “será un desafío grande porque trabajaré desde Neuquén, solo iré a correr. Me cuesta desprenderme porque tengo muchas cosas acá, es un desafío grande” expresó De la iglesia a Grito Sagrado.

“Es algo que no estaba en mis planes hasta el año pasado, surgió de la mano de un amigo (Nicolás Varrone, corredor de la Fórmula 2) que me impulsó a lograr esto, es un orgullo porque hice una primera prueba en el equipo donde dejamos buenas sensaciones. No es fácil, son autos que van rápido y es bueno adaptarme rápido”. Dijo el piloto, quien compartirá conducción con el estadounidense Philipp Denes.

La primera presentación será el 26 de abril en Imola, mítico autódromo de Ferrari. “es un sueño representar a Neuquén y Argentina en un campeonato en Europa. Es un salto importante para mi carrera y tomarlo con muchísima responsabilidad”. Nico (Varrone) me abrió las puertas y el coraje para poder hacerlo. Es difícil porque no es fácil desde la parte económica, todos lo vieron con buenos ojos".

EL piloto neuquino fue recibilo por La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, junto a la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone

Son más de 50 autos en pista, el objetivo principal es ponerse a la altura de la competencia y poder ser protagonista. “cuando surgió esta posibilidad, me generó mucha ambición en lo deportivo, si no lo tomo ahora, no la podré tomar en otro momento. Una chance así tengo que aprovecharla”.

Correrá 8 fechas, 4 sprint y 4 largas de muchas horas, con componentes extras en carreras que no son habituales en el TC, sumando que varios de los autódromos serán de Fórmula 1.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, junto a la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, recibieron este miércoles al piloto neuquino Lautaro de la Iglesia, quien ya puso miras en la gran chance europea.

Nota Completa en Grito Sagrado