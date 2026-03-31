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Martes 31 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Podio en Neuquén

El gran retorno de Camilo Echeverría: “extrañaba estar arriba de un auto”

El piloto neuquino se subió al Turismo Carretera 2000, en su provincia logró un gran podio en el retorno a la competencia nacional.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 15:00
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el neuquino volvió con un gran podio en el Turismo Carretera 2000

Camilo Echeverría hizo su gran retorno en el Automovilismo nacional, el TC en Neuquén significó volver a las cuatro ruedas luego de varios años ausente, y ante su gente logró subir al podio en el Turismo Carretera 2000.

Desde el 2019 que no corría oficial, en el 2023 tuvo una leve presentación en la provincia cuando la máxima pisó tierras neuquinas, pero posteriormente estuvo fuera de las pistas. La confirmación para el fin de semana pasado fue una sorpresa para muchos, y el resultado terminó coronando un gran retorno.

“Los mejor fue poder compartir con amigos, familia e hijo, se disfrutó mucho” dijo Echeverría a Grito Sagrado, agregando además que vivió a pleno el “Poder disfrutar con la gente de Neuquén que se acerca a saludar y acompañar”.

Por otro lado, resaltó que fue positivo “Tener un buen resultado, porque es una presión extra estar corriendo de local. No me fue bien muchas veces en Neuquén y era una deuda pendiente ”.

Para el piloto campeón del TC Pista del 2014, fue volver a la primera pasión: los autos. En el medio fue concejal de la Ciudad de Neuquén, Padre, y tuvo algunas carreras aisladas en el TC, sostuvo que lo más placentero del fin de semana fue “Estar arriba de un auto, no saben lo que se extrañaba. Cuando no corres lo ves tan lejano todo lo que implica, desde presupuesto y demás. No estar en continuidad, lo veía muy difícil “expresó.

Para el fin de semana se dio todo casi sobre la marcha, arriba de un Honda Civic, consiguió un tercer puesto en la final del sábado y segundo en la del domingo, “Se dio a último momento esta propuesta y no tuvo mucho tiempo de preparación,  se ve que no me olvidé” finalizó.

La carrera principal del domingo fue pata Bernardo Llaves, Echeverría quedó segundo y tercero Luis José Di Palma, en una competencia a 15 giros donde el neuquino solo logró superar puestos, sino que tuvo una gran defensa ante “Josito”.

La próxima fecha del Turismo Carretera 2000 será la tercera, a correrse el 9 y 10 de mayo en Termas del Rio Hondo, Santiago del Estero.

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