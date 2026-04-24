El equipo de la provincia del Neuquén cerró su actuación en los 19° Juegos Epade que abrieron su programación en la ciudad de Neuquén con podios en natación, disciplina en la que sumó 25 medallas (ocho de oro, siete de plata y diez de bronce), detrás de La Pampa (47 medallas con 23 de oro) y Río Negro (34 y ocho doradas) que lideraron el medallero. En la clasificación general, la provincia se ubicó segunda detrás de La Pampa.

Este certamen tendrá continuidad el mes próximo en Río Negro (Viedma), La Pampa (Santa Rosa) y Neuquén, que será nuevamente anfitrión, pero ahora de dos disciplinas: atletismo y handball. Esta última actividad debuta en el programa este año.

El Club Petroleros Jerárquicos fue sede de la natación que marcó el inicio del certamen. En el cierre, el seleccionado provincial logró el oro con Tahiel Riffo en 50 metros espalda y plata en la posta de 4x100 libres. Además, Valentino Alegría fue uno de los nadadores destacados, obteniendo siete medallas (cuatro de oro, dos de plata y una de bronce).

En la posta femenina las neuquinas se quedaron con la presea de plata y sumaron bronce Melina García (200 m mariposa), Alfonsina Hernández (50 m pecho) y Renata Otero (50 m espalda). En damas Neuquén escoltó a La Pampa y en varones quedó tercero.

Paralelamente en Santa Cruz y en Tierra del Fuego se disputaron los 4° Juegos de la Integración Patagónica, que por primera vez tuvieron clasificación oficial sumando la provincia 37 medallas: ocho de oro, 13 de plata y 16 de bronce. La provincia quedó en el quinto lugar detrás de Río Negro con 45 (22 de oro), Tierra del Fuego 44 (16), Santa Cruz 32 (9) y La Pampa 34 (9). Cerró Chubut con 19 (5).

Estas dos competencias conforman el programa de los Juegos Unificados Patagónicos que también incluyen a los ParaEpade, que ya cerraron su programación.

El jueves a la noche se realizó el acto clausura y entrega de premios en el Centro Patagónico de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), de la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

En esta ciudad la delegación provincial cerró la jornada con varios oros que llegaron de la mano de la gimnasia artística. Con Felipe Bruni consiguiendo, en el Boxing Club de Río Gallegos, tres preseas doradas en paralelas, barra y saltos. Además, logró plata en arzones y bronce en anillas. En tanto que Josefina Leonhardt se quedó con el bronce, en viga.

En Escalada, en la competencia que se desarrolló en el club Andino, Helena Rico Galeano se quedó con la medalla de plata y los varones con el bronce por equipos masculino con la suma de puntos de Agustino Espinoza (4°) y Juan Araya (6°).

En Tenis la única medalla la consiguió Tomás Largacha, quien en instalaciones del Río Gallegos Tennis Club logró la presea de plata al perder la final con el representante de Chubut Lorenzo March, que se impuso por 6-2 y 6-3.

En tanto el doble mixto, integrado por Estéfano Zelaya y Martina Chandia, perdieron el bronce ante la dupla pampeana conformada por Agustín Wuz- Martina Zwenger, que se impusieron en tres sets: 4-6, 6-4 y 11-9.

Tampoco Martina Chandia pudo con la representante de Río Negro en la pelea por el bronce del single femenino. En Caleta Olivia, el taekwondo por equipo masculino y femenino logró dos preseas de plata.

En Tierra del Fuego, Neuquén nuevamente se lució en Bádminton logrando una medalla de oro, una de plata y dos de bronce. En el single individual Gael Suárez se consagró campeón y también, en dupla con Luciano García obtuvieron la medalla de plata.

Completaron el cuadro de medallas, en esta disciplina, Alma Morales, que logró bronce en el single individual y el mismo metal junto a Ainhoa Hormaechea en doble femenino.

En Río Grande, la otra subsede fueguina, en arquería la dupla Teodoro Zaragoza y Melina Sartori lograron el bronce en la modalidad recurvo por equipos. El Tenis de mesa también se subió al podio con Thiago Espinoza y Giovanni Ligato, quienes obtuvieron plata en dobles masculino.

Mientras que en levantamiento olímpico se lograron tres medallas de bronce con Katherine Almirón Santos (55 kg), Eluney Aranda (64 kg) y Renata Benítez (+64 kg).