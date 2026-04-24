La cuenta regresiva ya empezó y Buenos Aires se viste de Fórmula 1. Con Franco Colapinto como gran figura, la ciudad se prepara para vivir un fin de semana fuera de lo común: velocidad, espectáculo y una convocatoria que promete romper todos los récords.

El corazón del evento estará en Palermo, donde el asfalto habitual se convertirá en pista. El Road Show del piloto argentino no solo paralizará el tránsito, sino que también modificará la rutina de miles de vecinos y automovilistas, con un amplio operativo de cortes de calles y avenidas clave.

Palermo se prepara para recibir a miles de fanáticos en el show de Colapinto. Fotos: Mejor Informado.

Desde el sábado por la tarde comenzarán las interrupciones totales en arterias como Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, que serán el epicentro del circuito callejero. A esto se suman múltiples cortes en calles internas y accesos a la zona, que se intensificarán el domingo desde temprano y se extenderán hasta la tarde.

Buenos Aires se transforma para vivir una jornada histórica de Fórmula 1. Fotos: Mejor Informado.

El día del evento, entre las 6 y las 18, el perímetro estará completamente restringido en varios tramos estratégicos, por lo que las autoridades recomiendan evitar la zona y optar por vías alternativas como General Paz, Lugones, Costanera o Córdoba. Para quienes quieran acercarse, la mejor opción será el transporte público, con especial protagonismo de la línea D de subte y las líneas de colectivos que llegan a Plaza Italia.

Pero no todo será velocidad. El evento también tendrá su costado más show: habrá fan zones en Plaza Seeber y Plaza Sicilia, con pantallas gigantes, DJs en vivo y hasta la participación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Un combo pensado para que nadie se quede afuera de la fiesta.

El acceso del público estará habilitado desde las 9 de la mañana del domingo, y se espera una verdadera multitud que podría superar las 500 mil personas. En ese contexto, habrá controles estrictos: no se permitirá acampar, ni ingresar con paraguas, y la venta ambulante estará prohibida, aunque sí habrá foodtrucks con propuestas gastronómicas.

Para los vecinos de la zona, habrá accesos especiales mediante acreditación con DNI, aunque también tendrán restricciones tanto vehiculares como peatonales en determinados horarios.

Así, Buenos Aires se prepara para un evento sin precedentes, donde el rugido de los motores reemplazará al tránsito habitual y Colapinto será el encargado de acelerar la ilusión de todo un país. Un domingo distinto, con la ciudad convertida en pista y miles de fanáticos listos para vivirlo de cerca.