La Copa Neuquén 2026 que organiza la Liga de Fútbol de Neuquén comenzó este pasado fin de semana con la disputa de la primera fecha de la fase de grupos. La jornada tuvo encuentros atractivos, varios goles y algunos partidos que deberán completarse entre lunes, martes y miércoles de esta semana.

La competencia reúne a 24 equipos distribuidos en seis zonas de cuatro, con partidos de ida y vuelta. Los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final.

Zona 1

Unión de Zapala se impuso 2 a 1 como visitante a Rivadavia de Cutral Co. El conjunto Canario, que viene de lograr el ascenso y se armó para ser protagonista, consiguió arrancar con el pie derecho. Rivadavia comenzó arriba en el marcador, pero los visitantes logró reaccionar y terminó dando vuelta el encuentro. En el otro encuentro del grupo, Petrolero Argentino de Plaza Huincul consiguió una valiosa victoria por 2 a 0 frente a Don Bosco en Zapala.

Zona 2

Tendrá actividad durante la semana. San Patricio de El Chañar recibirá a Deportivo Rincón el miércoles, mientras que el encuentro entre Esperanza y Añelo fue postergado debido a las condiciones climáticas que afectaron a la zona. De esta manera, el grupo todavía no pudo completar su primera jornada.

Zona 3

En Plottier, Los Canales no pudo ante Unión Vecinal y cayó 4 a 1 como local. El conjunto visitante fue contundente y comenzó la competencia sumando tres puntos importantes fuera de casa. Nicolas Sepúlveda, Tavo lineares, Dylan Fernández y Lucas Queupan los tantos del verde. Lighuen insaulrralde el de Plottier.

La zona tendrá su segundo partido el miércoles, cuando Bicicross Senillosa reciba a Alianza de Cutral Co, en uno de los encuentros que completará la jornada inicial.

Zona 4

Uno de los grandes partidos de la fecha se jugó en cancha de Mitre y Agote en el macrocentro de Neuquén capital. Sapere venció 5 a 4 a Pacífico en un verdadero festival de goles. El encuentro tuvo nueve tantos y terminó entregando una victoria importante para Sapere, que comenzó con tres puntos en una zona que también integran Maronese y Atlético Neuquén, que se jugará este martes, completando la primera fecha del grupo.

Zona 5

En la Zona 5, Eucalipto Blanco del Limay derrotó 2 a1 a Villa Iris y sumó sus primeros tres puntos de la competencia. El grupo ya había tenido actividad el miércoles, cuando Río Grande superó 1 a 0 a Patagonia, resultado que permitió al conjunto de la capital neuquina comenzar arriba en la tabla.

Zona 6

Por último, en la Zona 6, Confluencia logró una gran victoria como local, en cancha de Sapere, al derrotar 4 a 2 a la Asociación Deportiva Centenario. El conjunto capitalino tuvo un debut positivo y sumó tres puntos importantes en un grupo que todavía debe completar su primera jornada.

El cierre de la fecha será este lunes a las 21, cuando San Lorenzo reciba a Independiente, actual campeón de la Copa Neuquén, en otro de los atractivos de la jornada inaugural.

Fotos e Informción: Neuquén Deportivo