En una tarde con varios triunfos visitantes, San Patricio de El Chañar derrotó en esa condición por 3 a 2 al Deportivo Roca en el Luis Maiolino del barrio Quintu Panal, por la cuarta fecha -primera de las revanchas- del Torneo Regional Federal Amateur 2026. El conjunto neuquino aprovechó sus oportunidades, llegó a estar 3 a 1 y, aunque el Naranja reaccionó sobre el final, no pudo rescatar punto alguno como local.

Franco Morales, el goleador tandilense Bernardo Deliso en dos oportunidades anotaron los tantos del Santo, Oscar Villegas y Marcos Gudiño anotaron los tantos de los rionegrinos.

Por la misma zona, la 11, en Allen, La Amistad de Cipolletti se subió al último tren y consiguió su primera victoria del certamen en su visita a Unión Alem Progresista, con goles de Santiago Gómez e Ivo Molinari, se impuso por 2 a 0.

En tanto por la zona 12, conformada integramente por clubes neuquinos, Independiente derrotó a Maronese por 3 a 1. Comenzó arriba "El Dino" en La Chacra, con tanto de Jeremías Fonseca, pero reaccionó el local y llegó al empate a través del mendocino Julián Martín. Antes del entretiempo, el centenariense Hernán Azaguate puso en ventaja al Albirrojo. En el complemento, Marcelo Muñoz marcó el último tanto del partido.

En el Coloso del barrio Ruca Quimey Álvaro Pedro Dúcas de Cutral Co, Río Grande dio el batacazo y venció 1 a 0 a Alianza, que venía invicto con puntaje ideal y lo había goleado 5 a 0 en el debut. Bautista Retamozo aprovechó un error defensivo en una contra para marcar el único gol del partido en la comarca petrólera.

Por la zona 10, Independiente de Río Colorado que goleó 5 a 0 a Darwin como local. Los goles fueron de Raúl Maldonado, Jonatan Maldonado, Diego Bouven, Soto y Pardo. Atlético Regina que tuvo fecha libre, quedó obligado a ganar las dos fechas que quedan para obtener la única plaza en los playoffs que entrega el grupo, ya que es de tres equipos.