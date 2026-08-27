Eduardo Coudet llegó a River con la ilusión de devolverle protagonismo a un equipo que hacía tiempo buscaba recuperar su mejor versión. Sin embargo, lo que comenzó como un ciclo prometedor terminó entrando en una pendiente difícil de frenar y la eliminación ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana habría sido el golpe definitivo para el entrenador.

El desenlace en el Monumental fue tan dramático como simbólico. River quedó eliminado en una interminable tanda de penales en la que patearon los 11 jugadores de campo de ambos equipos. Incluso tuvo la clasificación al alcance de la mano, pero el conjunto colombiano terminó festejando.

La eliminación no hizo más que profundizar una crisis que venía acumulándose desde hacía varios meses. El ciclo del Chacho, que había comenzado con números alentadores, fue perdiendo fuerza a medida que River comenzó a sufrir golpes importantes en los partidos determinantes.

El inicio había sido prácticamente ideal. Coudet ganó seis de sus primeros siete encuentros al frente del equipo y empató el restante. Un comienzo que rápidamente generó expectativas y parecía marcar el nacimiento de una etapa capaz de devolverle protagonismo al Millonario.

Pero el primer gran llamado de atención apareció en el Superclásico. River cayó ante Boca en el Monumental y, a partir de allí, comenzaron a crecer los cuestionamientos alrededor del entrenador y del funcionamiento del equipo.

Si bien el conjunto de Núñez continuó sumando puntos y consiguió meterse en la final del Torneo Apertura, el golpe ante Belgrano terminó siendo otro punto de quiebre. River perdió 3-2 la definición del campeonato y volvió a dejar una sensación preocupante: cuando llegaban los partidos importantes, el equipo no lograba responder.

El segundo semestre terminó de complicar el panorama. La eliminación de la Copa Argentina en los 16avos de final y un comienzo muy flojo en el Torneo Clausura dejaron a Coudet contra las cuerdas. River quedó 14° en la Zona B y el margen de error comenzó a desaparecer.

En ese contexto apareció la Copa Sudamericana como una de las grandes oportunidades para cambiar la historia. Sin embargo, el recorrido terminó antes de lo esperado. Independiente Santa Fe eliminó al Millonario en una definición por penales que quedará marcada por su dramatismo y que terminó de hacer explotar la bronca de los hinchas contra jugadores, cuerpo técnico y dirigencia.

Los números reflejan la irregularidad de un ciclo que fue de mayor a menor. Coudet dirigió 28 partidos en River, con 14 triunfos, cinco empates y nueve derrotas. Un balance que, más allá de los resultados positivos, quedó condicionado por las eliminaciones y las derrotas en los momentos de mayor exigencia.

En cuanto a los torneos, su mejor resultado fue haber alcanzado la final del Torneo Apertura. Sin embargo, no pudo quedarse con el título. En el Clausura, River ocupa el 14° lugar de la Zona B, mientras que en la Copa Argentina quedó eliminado en los 16avos de final y en la Sudamericana se despidió en los octavos.

Así, lo que alguna vez comenzó con seis victorias en siete partidos terminó con un equipo cuestionado, una hinchada desencantada y un entrenador con un pie y medio afuera del club.

Ahora, la última palabra parece estar cerca. Coudet tiene prevista una conferencia de prensa en la que hablará sobre su continuidad, aunque después del golpe sufrido ante Independiente Santa Fe todo indica que su ciclo en River llegó al final.

Los números de Coudet en River

14 partidos ganados

5 empates

9 derrotas

Torneo Apertura: finalista

Torneo Clausura: 14° en la Zona B

Copa Argentina: eliminado en 16avos de final

Copa Sudamericana: eliminado en octavos de final