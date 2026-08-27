El golpe deportivo no terminó cuando se cerró la tanda de penales en el Monumental. La eliminación de River de la Copa Sudamericana abrió inmediatamente otro partido en las redes sociales, donde los memes transformaron la bronca de los hinchas en material para todo tipo de cargadas. Hubo un dato que quedó especialmente expuesto.

Buena parte de los memes apuntó contra los 70 millones de dólares que River habría destinado a reforzar su plantel para competir durante la temporada. Los usuarios enfrentaron esa cifra con la despedida en los octavos de final y utilizaron imágenes de frustración, gastos desmedidos y proyectos fallidos para burlarse del resultado internacional.

Otra tanda de memes tuvo como protagonista a Santiago Beltrán. El arquero había conseguido sostener al Millonario durante la definición al contener tres remates de Independiente Santa Fe, pero la historia le reservó el desenlace más doloroso. Cuando llegó su turno de ejecutar desde los doce pasos, no pudo convertir y quedó asociado a las publicaciones más compartidas.

Detrás de las bromas existió una serie cargada de tensión. River y el conjunto colombiano habían empatado 1-1 durante los 90 minutos, por lo que el boleto a los cuartos de final debió resolverse mediante los penales. La definición se extendió hasta un dramático 8-7 que mantuvo la incertidumbre hasta el último lanzamiento.

Independiente Santa Fe terminó celebrando la clasificación en un estadio que había comenzado la noche con una expectativa completamente diferente. El equipo dirigido por Eduardo Coudet no logró aprovechar la localía y se despidió del certamen después de una tanda que combinó atajadas, fallos y una creciente presión sobre cada ejecutante.

Los hinchas de otros clubes no dejaron pasar la oportunidad de sumarse a las chicanas. Viejas rivalidades, recuerdos de otras eliminaciones y comparaciones con definiciones históricas volvieron a circular junto con los nuevos memes. A medida que avanzaban los minutos, cada detalle del encuentro servía para alimentar una nueva broma contra River.

Con la clasificación perdida, la inversión en refuerzos y el penal fallado por su arquero, el Millonario quedó en el centro de una tormenta virtual. Los memes lograron prolongar una noche que los simpatizantes querían terminar cuanto antes y convirtieron la eliminación en uno de los temas más comentados de la jornada.