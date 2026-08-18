La espera terminó. Desde las 19, Boca se jugará una parada decisiva en Paraguay cuando visite a Deportivo Recoleta en el estadio Defensores del Chaco por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con una ventaja de 3-1 obtenida en Buenos Aires y el aliento de cerca de 20 mil hinchas que coparán gran parte de las tribunas, el equipo de Rodolfo Arruabarrena intentará sellar su boleto a los cuartos de final en una noche que promete estar cargada de emoción, color y clima copero.

Formaciones confirmadas

Ya no hay más lugar para las especulaciones. Rodolfo Arruabarrena confirmó el equipo con el que Boca buscará esta noche el pasaje a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin Leandro Paredes, el Vasco apuesta por un once ofensivo con Sebastián Villa y Miguel Merentiel como principales cartas de ataque para intentar golpear a Recoleta y liquidar la serie en Paraguay.

Recoleta: Ferreira; Medina, Marotta, Cardozo, Ríos; Falcón, Franco, Domínguez, Barreto; González y Charpentier.

Boca: Montero; Gorosito, Figal, Costa, Blanco; Ascacíbar, Delgado, Belmonte; Aranda; Merentiel y Villa.

El Xeneize llega a esta revancha después de empatar 1-1 frente a Platense por el Torneo Clausura. Más allá de haber rescatado un punto, aquel encuentro dejó una preocupación importante para el cuerpo técnico, que sufrió la baja de tres titulares por diferentes molestias musculares y quedaron fuera de la convocatoria para viajar a Paraguay. La principal ausencia será la de Leandro Paredes, capitán y una de las piezas fundamentales del mediocampo. El volante padece una inflamación en el isquiotibial izquierdo. A él se suman Leandro Lozano y Marco Pellegrino, quienes también quedaron descartados después del partido ante Platense.

Para reemplazarlos, Dylan Gorosito aparece como alternativa para ocupar el lateral derecho, mientras que Ayrton Costa podría ingresar en la defensa. La principal incógnita pasa por cómo Arruabarrena reemplazará a Paredes: el entrenador analiza mantener el 4-3-3 con un mediocampista o modificar el esquema y darle lugar a Miguel Merentiel en una estructura más ofensiva.

Villa podría ir desde el inicio en Paraguay

En los últimos partidos, el “Vasco” Arruabarrena remarcó la necesidad de corregir errores individuales en los pocos días de recuperación, y para este cotejo, el punto estará en mantener la iniciativa mostrada en la ida.

Del otro lado, Recoleta intentará aprovechar la localía y salir desde el comienzo en busca de un resultado que le permita volver a meterse en la serie. El equipo dirigido por Jorge González llega después de perder 2-1 como local ante 2 de Mayo, aunque el entrenador había reservado varios titulares pensando precisamente en esta revancha. Para este juego, Wilfrido Báez y Dairon Mosquera no podrán estar por ser expulsados en el cotejo de ida.

Para González, el juego de esta noche es el más importante en la historia de Recoleta, y dar otra sorpresa en la competencia luego de dejar a San Lorenzo y Santos por detrás en la fase de grupos.

Con una buena diferencia de dos goles, en el Defensores del Chaco, el equipo de Arruabarrena buscará dar otro paso en su camino continental y meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana.

Probables formaciones:

Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

TV: ESPN y Disney+.

Árbitro: Andrés Matonte (URU).

Estadio: Defensores del Chaco.