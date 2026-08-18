Boca ya está en tierra guaraní y cuenta las horas para afrontar uno de los partidos más importantes de su semestre. Este martes desde las 19, el Xeneize visitará a Recoleta por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con una ventaja de 3-1 conseguida en el estadio Tomás Adolfo Ducó y una multitud de hinchas que promete convertir al Defensores del Chaco en una verdadera Bombonera paraguaya.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó a Asunción con la tranquilidad de haber sacado una diferencia importante en Buenos Aires, pero también con la obligación de cerrar la serie. Del otro lado estará un Recoleta que buscará dar vuelta la historia y aprovechar el envión de jugar ante su público.

Sin embargo, el local tomó una particular decisión que modificará por completo el paisaje habitual del estadio. Recoleta dividió el Defensores del Chaco en partes iguales y Boca contará con espacio para alrededor de 20 mil espectadores. Así, el Xeneize tendrá un respaldo multitudinario en Paraguay, muy superior al que recibió el conjunto paraguayo en la ida, cuando apenas pudo llevar unos 2 mil hinchas al Ducó.

La decisión fue respaldada por el entrenador de Recoleta, Jorge González, quien reconoció que su equipo está acostumbrado a jugar con mayoría visitante y consideró que un estadio lleno puede ser un incentivo para sus futbolistas.

"No somos un equipo de hinchada abultada. Casi siempre tenemos hinchada en contra. Nos pasó en Brasil, con San Lorenzo y ahora con Boca", explicó el técnico.

Y agregó: "Para nosotros es importante jugar con estadio lleno porque es una motivación extra para los chicos, ya mostraron que están capacitados para superar cualquier tipo de presión".

El clima que rodea al partido ya comenzó a sentirse en Asunción. Miles de hinchas de Boca se acercaron hasta el hotel donde concentra el plantel para recibir a los futbolistas, cantar y transmitirles el apoyo antes de una noche que puede marcar el futuro del equipo en la competencia continental.

Los jugadores, por su parte, también respondieron al cariño de los fanáticos y se acercaron a saludar a quienes esperaban en las inmediaciones del hotel. La escena volvió a mostrar el acompañamiento que genera el Xeneize incluso cuando juega fuera de la Argentina.

La gran duda: quién reemplazará a Paredes

Más allá del resultado de la ida, Arruabarrena todavía tiene una incógnita importante para definir el equipo. Boca no podrá contar con Leandro Paredes, capitán y uno de los grandes referentes del plantel, quien quedó afuera de la convocatoria por una molestia física sufrida en el partido del sábado ante Platense.

Tampoco estarán Leandro Lozano ni Marco Pellegrino, quienes atraviesan problemas físicos. Ante este panorama, Dylan Gorosito ocuparía el lateral derecho y Ayrton Costa ingresaría como zaguero izquierdo.

Pero todas las miradas estarán puestas en el mediocampo y en quién tomará el lugar de Paredes. Camilo Rey Domenech y Tomás Belmonte aparecen como las principales alternativas para reemplazar al capitán sin modificar el habitual 4-3-1-2.

Otra posibilidad es que el Vasco cambie el esquema y apueste por un 4-2-3-1, con Sebastián Villa ubicado sobre la banda izquierda del ataque.

En ofensiva, Miguel Merentiel continuaría como referencia, mientras que Enner Valencia fue convocado por primera vez y esperaría su oportunidad desde el banco para sumar sus primeros minutos con la camiseta azul y oro.

Boca tiene la ventaja, tiene la experiencia y, esta vez, también tendrá una multitud de su lado. En Paraguay, el Xeneize buscará que los 20 mil hinchas que viajarán hasta el Defensores del Chaco sean parte de una noche de Copa que termine con el pasaje a los cuartos de final.