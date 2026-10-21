Una vez consumada la presencia de Boca en la final de la Copa Sudamericana luego de vencer por 3-1 a Vasco Da Gama en el Maracaná, llegó el turno de que Rodolfo Arruabarrena dé su visión del partido en conferencia de prensa. El entrenador del Xeneize se mostró contento por dar vuelta la serie y pasar a la final, destacó lo hecho por sus dirigidos y elogió a Leandro Paredes, que aceleró su regreso después de un desgarro y fue el héroe de la noche.

"Estoy contento. Supimos cómo jugar el partido, hicimos los goles en los momentos justos y fuimos merecedores de pasar. Es mérito de este grupo, que lo ha sufrido y en semestres anteriores tuvo que remar situaciones", destacó el Vasco sobre lo hecho por Boca en la noche del Maracaná. Y agregó: "Cumplimos el objetivo de llegar a la final. Hicimos un partido completo. Pese al gol de ellos, supimos defender bien y aprovechar las oportunidades".

Sobre la aparición clave de Paredes, que marcó el gol clave de la serie tras volver de su desgarro en el isquiotibial, Arruabarrena no dudó en subrayar su liderazgo: "Lo de Leandro fue una decisión difícil. Fue una semana difícil y el resultado me da la razón, aunque no creo tenerla. Entendí que el segundo tiempo era más idóneo para entrar. Lo importante es que no sintió nada. Es un capitán, un líder y lo ha demostrado hoy", dijo.

Por último, el entrenador volvió a mostrarse cauteloso pese a que Boca sigue vivo en las tres competencias: "Tengo un grupo de jugadores inteligentes y con ganas de hacer historia. Vamos pasito a pasito. No hemos logrado nada. Ahora, los festejos en el avión y después a pensar en el clásico contra Independiente del domingo", cerró.