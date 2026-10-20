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En las playas de río

Boca copó Copacabana antes de la semifinal con Vasco da Gama: el banderazo de los hinchas

Miles de fanáticos se reunieron este lunes en la playa de para realizar un banderazo en la previa de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Martes, 20 de octubre de 2026 a las 10:29
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La gente de Boca copó las playas de Río antes del partido ante Vasco Da Gama.

En la previa de un partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericanalos hinchas de Boca se hicieron sentir con un multitudinario banderazo en Río de Janeiro. Con banderas, camisetas, bombos y cánticos, los fanáticos transformaron un sector de la costa brasileña en una fiesta azul y oro y le hicieron sentir su apoyo al equipo antes de un partido decisivo.

La convocatoria se organizó a través de las redes sociales y tuvo lugar entre los puestos 4 y 5 de Copacabana, frente al Quiosque Buenos Aires. La música, los redoblantes y las canciones tradicionales de la hinchada marcaron una jornada que también llamó la atención de turistas y residentes. La cuenta oficial de Boca compartió imágenes del encuentro con una frase que resume el sentimiento de los simpatizantes: “En todas partes vamos a estar”.

Luego de perder 1-0 en el partido de ida, Boca necesita ganar por dos goles para clasificarse directamente a la final o, al menos imponerse por un tanto para enviar la serie a los penales. El Xeneize tendrá el respaldo de unos 4.000 hinchas en el estadio, con las entradas destinadas al club agotadas.

El antecedente inmediato de una movilización similar se dio tres años atrás, cuando decenas de miles de hinchas de Boca habían viajado a Copacabana previo a la final de la Copa Libertadores de 2023 ante Fluminense, también disputada en el Maracaná y donde el equipo argentino cayó en tiempo extra. La parcialidad de Vasco da Gama también completó un sold out y se espera que el estadio reúna a unos 75.000 espectadores.

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