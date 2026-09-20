Después de una nueva victoria importante de Boca por 2-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, el que habló con los medios fue Rodolfo Arruabarrena. El Vasco valoró el triunfo pero evitó dejarse llevar por el entusiasmo y pidió cautela de cara a lo que viene. Con los tres puntos ante el Ciclón, el club de La Ribera se afianzó en puestos de playoffs (es 5° pero comparte puntaje con Gimnasia de Mendoza, Vélez e Independiente) y quedó en segundo lugar de la tabla anual.

“Hay que ir con paciencia y estar tranquilos. El hincha se puede ilusionar y es normal, pero todavía estamos a mitad de temporada, no conseguimos nada. Son tres puntos importantes por cómo se dio la fecha. Venimos de una semana importante, dijimos presente en ambos partidos”, sostuvo el entrenador después del clásico disputado en el Nuevo Gasómetro.

El Vasco destacó además la personalidad que mostró el equipo en un partido importante y remarcó que, desde su llegada, Boca afrontó cada compromiso como si fuera una final. “El tiempo dirá qué podemos obtener, mientras tanto somos Boca y hay que decir presente en todos los torneos", dijo, y agregó: "Los resultados son los que mandan, pero me pone contento por el grupo. Creo que el hincha se siente identificado y es un plus”.

Las convocatorias de Montero y Flores

El entrenador también se refirió a la convocatoria de Álvaro Montero a la selección de Colombia, lo que hará que el arquero se pierda el próximo partido de Boca ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Sobre esto, Arruabarrena contó que el presidente Juan Román Riquelme habló directamente con Néstor Lorenzo, entrenador del combinado cafetero, y respaldó la decisión de cederlo: “Lorenzo fue claro, lo necesita y yo no le voy a cortar la carrera, que represente a su país”.

Además, el DT elogió la convocatoria de Leonel Flores a la Selección Argentina y destacó el valor que puede tener la experiencia para el juvenil surgido del Xeneize. “Samuel habló con Diego (Markic, su asistente principal), nos dijo cuál era el programa para Leo. Es un chico del Predio que se ganó que lo tenga en cuenta el DT de la Selección y que lo disfrute. Un entrenamiento con la Selección lo hace un jugador de Selección y debe comportarse como tal”, afirmó Arruabarrena.