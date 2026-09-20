San Lorenzo de Almagro perdió ante Boca 2 a 0 en el Nuevo Gasómetro por la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, en una lluviosa tarde que no impidió plasmar la superioridad colectiva del visitante ante un mezquino dueño de casa que se quedó con un jugador menos a los 30 minutos por la roja a Manuel Inasurralde.

El Ciclón venía de igualar ante Independiente en Avellaneda en el regreso de Rubén Darío Insua al banco de suplentes y buscaba sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoff.

Del otro lado estaba Boca, con una racha de 14 partidos sin derrotas y en búsqueda de trepar en la tabla de posiciones anual para pelear el ingreso a la Copa Libertadores 2027. El Xeneize llega además con el envión de haber eliminado a San Pablo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y tendrá otra prueba importante en una seguidilla de clásicos.

La visita comonzó mejor, plantado en campo rival y con buenas opciones por los costados y también en la pelota parada con un cabezazo franco de Lautaro Di Lollo que se apenas ancha por el segundo palo del arco defendido por José Devecchi.

Consumidos los primeros 20 minutos de partido, el visitante era superior en todos los sectores, pero no lograba plasmarlo en la red. Buena jugada de Boca a los 25 en el mano a mano de Leonel Flores por la derecha. Tras el centro del juvenil, llegó Miguel Merentiel a desviar, pero tapó el arquero.

Se queda con 10 hombres el conjunto local por la tarjeta roja a Manuel Insaurralde por una dura entrada sobre Santiago Ascacibar. Narareno Araza no necesitó del VAR y acertó. Correcta expulsión por la irresponsabilidad de mediocampista de San Lorenzo.

El gol de Boca llegó en el segundo tiempo, a los 12 minutos. Nuevamente el lateral Leandro Lozano se proyectó y recibió el centro atrás de Flores que ajustar de zurda el remate contra el palo de Devecchi que quedó parado, sin reacción. El uruguayo venía de marcar en el Morumbí, en la victoria de Boca en Brasil por la Copa Sudamericana y también de zurda.

A los 27, una buena jugada de Lautaro Blanco por la izquierda terminó en centro para la llegada de Miguel Merentiel que puso el 2 a 0 visitante.

Síntesis

San Lorenzo 0: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Facundo Farías, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

Boca Juniors 2: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles: ST 12' Lozano (B). ST 27' Merentiel (B).

Cambios: PT 35' Juan Cruz Ratalino por Cuello (SL). ST al inicio Mateo Pellegrino por Herrera (B), 10’ Diego Herazo por Auzmendi (SL) y Juan Pablo Álvarez por Farías (SL), 23’ Matías Realli por Tripichio (SL), Facundo Gulli por Herrera (SL), 28 Ángel Romero por Velasco (B), Carlos Palacios por Ascacibar (B), 38’ Sebastián Villa por Merentiel (B) y Tomás Belmonte por Flores (B).

Expulsado: PT 30' Insaurralde (SL).

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Nuevo Gasómetro.

La previa

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios por Mitre Patagonia 90.5, una de las radios de la corporación de Neuquén capital.

Rodolfo Arruabarrena analiza repetir la formación que consiguió la clasificación en el Morumbí. El entrenador aprovecharía el descanso que ofrece la fecha FIFA para darle continuidad al equipo y evitar una nueva rotación después de varias semanas de competencia.

Álvaro Montero será el arquero antes de incorporarse a la selección de Colombia. En defensa estarán Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. El mediocampo tendrá a Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar, mientras que Alan Velasco jugará como enlace. En ataque, la dupla estará conformada por Miguel Merentiel y Leonel Flores.

En tanto, San Lorenzo atraviesa un momento de recuperación. El equipo de Insua viene de conseguir un triunfo ante Talleres por 1-0 y luego empató frente a Independiente. El objetivo del Ciclón es meterse en los playoffs del Clausura, una meta que el propio entrenador planteó para esta etapa del campeonato.

Insua prepara una línea de tres defensores con Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor. Por los costados se ubicarán Ezequiel Herrera y Mathías De Ritis. En el mediocampo jugarán Nicolás Tripichio y Manuel Insaurralde, mientras que el ataque estará compuesto por Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.