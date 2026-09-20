Lo que era casi una certeza tras la derrota de River ante Huracán de ayer se confirmó en el día de hoy: Thiago Almada sufrió un desgarro grado 1 en el cuádriceps izquierdo y quedó descartado para la próxima fecha FIFA de la Selección Argentina. El mediapunta sintió la molestia apenas cinco minutos después del comienzo del partido en el Monumental, pidió el cambio y fue reemplazado por Lucas Beltrán. Los estudios realizados después del encuentro confirmaron la lesión.

La baja golpea directamente a la Albiceleste, ya que Lionel Scaloni había convocado al Guayo para los amistosos de octubre ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El entrenador, además, tendrá la baja de Tobías Andrada, otro de los jugadores del Millonario que se lesionó ayer y deberá definir si incorpora a otro futbolista para completar la nómina o no.

Cuánto tiempo estará afuera Almada

El desgarro es de grado 1 y el tiempo estimado de recuperación ronda las tres semanas, aunque el regreso dependerá de la evolución del futbolista. River tendrá el receso de la fecha FIFA por delante, por lo que el ex Atlético Madrid podrá atravesar buena parte de la rehabilitación sin partidos oficiales. Más allá de eso, su presencia en los siguientes compromisos del Torneo Clausura, la única competencia que el Millonario sigue disputando este semestre, aparece en duda.