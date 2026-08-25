En medio de una gran tensión, Julián Álvarez atraviesa horas decisivas para definir su futuro. Luego de dejar clara su postura de querer marcharse al Barcelona, posibilidad cada vez más lejana, Arsenal apareció nuevamente dispuesto a negociar con Atlético Madrid para incorporarlo. Ante la ruptura de la relación entre el Colchonero y el delantero de la Selección Argentina, el club madrileño está abierto a la posibilidad de venderlo a la Premier League, pero es el jugador el que todavía no da el sí para que los Gunners avancen por él.

En un mercado donde exploró otras posibilidades, se conoce que Álvarez es un deseo de larga data del Arsenal, que monitorea su situación y que se ha contactado con la Araña (el entrenador Mikel Arteta lo ha llamado) para hacerle saber su interés. En las últimas horas se hablo de una propuesta de 80 millones de euros más el pase de Viktor Gyokeres, que llegó a Londres la campaña pasada por 63.5 millones, más otros diez en bonus, y marcó 21 goles en su temporada estreno. No obstante, la oferta depende del sí del cordobés, que sigue expresando su deseo de ser transferido al Barcelona, lo que complica su salida a una semana del cierre del mercado.

La silbatina que recibió Julián en el Metropolitano

La situación del delantero en Atlético se tensó todavía más durante el último fin de semana. En el empate 2-2 ante Villarreal, Álvarez ingresó a los 66 minutos y recibió una fuerte silbatina de los hinchas, acompañada por cánticos en su contra. La reprobación del público también se había sentido al principio del encuentro, cuando el público del Atleti reaccionó de la misma manera al escuchar su nombre en los altoparlantes.

Está claro que el Colchonero quiere evitar que Julián se marche al Barcelona, rival directo en España, y por eso estaría dispuesto a negociar con Arsenal si finalmente optan por darle salida al cordobés. Sin embargo, la prioridad del delantero continúa siendo el conjunto catalán, y en ese caso el club mantiene una posición muy firme: la cláusula de rescisión de 500 millones de euros, o no hay salida.