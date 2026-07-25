Después de 22 años sin ser campeón en su país, Arsenal consiguió la última Premier League en Inglaterra y ahora está dispuesto a romper el mercado con el sueño de juntar a Julián Álvarez y Vinicius Junior en su nueva delantera.

Por el argentino, la dirigencia del club británico ya tomó contacto con sus pares del Atlético Madrid y la oferta es realmente impresionante ya que alcanza los 100 millones de euros más el pase del sueco Viktor Gyökeres por la totalidad de la ficha de La Araña.

El delantero formado en River ya fue buscado por el Real Madrid a cambio de 150 millones y el Barcelona, quien ofertó un número similar al de los ingleses, y fue rechazado.

Sin embargo, en conflicto con el Colchonero, para el argentino no sería tan complejo salir vendido a Inglaterra en lugar de reforzar a un rival directo dentro del país ibérico.

Que la relación entre Álvarez y su actual club continúe después de tantas idas y vueltas realmente parece una misión imposible, es por eso que Arsenal parece ser un buen destino para el futbolista.

La única contra del sudamericano es el deseo familiar de continuar en España, pero el club de Londres es una franquicia top, de primerísimo nivel deportivo y que en lo económico también ajustará el suelo del goleador cerca de las nubes.

La situación de Vini

La novedad por el lado de los “Gunners” ahora pasa por el interés que dejaron trascender también por Vinicius, el delantero brasileño que juega en el Real Madrid.

La renovación de Vinicius con el Real Madrid se ha extendido mucho más de lo imaginado y en el Arsenal están atentos para llevárselo a la Premier.

El extremo está en plena etapa de renegación contractual, una misión que no se ha presentado sencilla y coincidió con la vuelta de José Mourinho como entrenador de la Casa Blanca.

En ese contexto, Arsenal continuó mirando en la capital española y armó la dupla de ensueño con el argentino y el brasileño juntos en sus papeles.

La negociación en torno al brasileño parece mucho más compleja que la de Álvarez, pero el trascendido ya está instalado en el mercado de pases de verano en Europa.