En el otro encuentro de la jornada, Arsenal se llevó un triunfo importantísimo por 1-0 ante Sporting de Lisboa en la ida de los cuartos de Champions League. Gracias al gol agónico de Kai Havertz, los Gunners lograron sacar ventaja en el primer duelo de la serie y se vuelven a Londres con la gran expectativa de sellar su pase a semifinales como local en el Emirates Stadium.

En un encuentro con ocasiones para los dos, en donde tanto el arquero Rui Silva como el guardameta David Raya tuvieron buenas respuestas bajo los tres palos, el Arsenal encontró justo a los 90 minutos la llave del encuentro. Fueron los dos ingresados desde el banco por Mikel Arteta los que armaron la jugada. Gabriel Martinelli partió desde la izquierda y metió una asistencia por encima de la defensa para Kai Havertz, que controló bien y definió mejor de zurda para el grito eufórico de los Gunners.

Triunfo clave y anímico para un Arsenal que venía de perder una final de Carabao Cup y quedar eliminado en la FA Cup y necesitaba un bálsamo que encuentra en la Champions. La revancha, dentro de una semana en el Emirates Stadium, determinará si los Gunners alcanzan las semifinales de la competencia por segunda vez consecutiva o si encuentran su tercera eliminación en menos de un mes.