Volvió la Champions League con un duelo de alto voltaje: Bayern Múnich está dando el golpe y gana 1-0 ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la ida de los cuartos de final. El conjunto bávaro se adelantó por el tanto de Luis Díaz cerca del descanso y saca ventaja ante el Merengue, que tuvo sus ocasiones pero se chocó contra un gran Manuel Neuer. El encuentro es televisado por ESPN y Disney+.

No le faltaron emociones al duelo en el Bernabéu. De un lado, Neuer estuvo infranqueable ante los intentos del Real Madrid, que tuvo el gol tres veces con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, que no pudieron ante el arquero. Del otro, Bayern tuvo la primera con Dayot Upamecano, que se perdió un tanto increíble abajo del arco, y luego de un error de Thiago Pitarch que Serge Gnabry no aprovechó. Sin embargo, antes del entretiempo Luis Díaz recibió una gran habilitación del propio volante alemán y no falló, marcando lo que hasta ahora es la diferencia entre ambos.

Díaz puso arriba al Bayern

Luego de un mal pase de Vinícius que rebotó en Olise, apareció la jugada que abrió el marcador. La tomó Gnabry, que jugó una pared por el medio con Harry Kane y habilitó de gran manera la diagonal de Luis Díaz para que el colombiano establezca el 1-0 con un remate al segundo palo.

Neuer le negó tres veces el gol al Madrid

El legendario arquero alemán está teniendo mucho trabajo, y está respondiendo a la altura de las circunstancias. Primero, un mano a mano ante Mbappé con una rápida salida, mientras que dos minutos más tarde atajó un tiro de afuera de Vinícius tirándose hacia abajo, sosteniendo al Bayern, lastimado por las contras rivales.

Cerca de la media hora, Neuer volvió a aparecer con una gran atajada para impedirle el gol a Mbappé. El crack francés recibió una pelota filtrada de Federico Valverde, se acomodó para la derecha y cruzó su tiro, pero el germano de 40 años se estiró y sacó una gran mano abajo para evitar el tanto.

Neuer y un gran primer tiempo para evitar el gol de Real Madrid. (Foto: Marca)

Upamecano falló un gol increíble

En la primera del partido, el central del Bayern se perdió un tanto que podía ser clave para la serie en el comienzo del partido. Kane bajó magistralmente un centro y le sirvió el tanto a un Upamecano que le dio mordido con un Lunin vencido y le dio la chance a Álvaro Carreras de sacarla en la línea.

Formaciones

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Thiago Pitarch; Arda Guler; Vinícius Júnior y Kyilan Mbappé.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisic; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise; Harry Kane.

Estadio: Santiago Bernabéu.

Árbitro: Michael Oliver (Reino Unido).

La previa

En un duelo de multicampeones de la Orejona, ambos llegan con realidades algo dispares. Real Madrid sufrió un inesperado traspié el fin de semana ante Mallorca por La Liga y perdió terreno en la pelea por el título. Además, seguirá teniendo de baja a Thibaut Courtois en el arco por una lesión en el cuádriceps, por lo que Andriy Lunin continuará defendiendo la valla madridista. Los de Álvaro Arbeloa eliminaron a Manchester City por un global de 5-1 y grandes actuaciones de Federico Valverde y Vinícius Júnior.

Courtois, la gran baja de la serie por lesión.

El Bayern, en cambio, llega a paso firme con una ventaja considerable en Bundesliga, que comanda con 73 puntos a nueve del Borussia Dortmund, con seis fechas para el final del certamen con un Harry Kane intratable que lleva 48 tantos en la temporada. El fin de semana logró una trabajada victoria 3-2 ante Friburgo y se encamina a un nuevo título alemán. En Champions, no dejó dudas ante Atalanta en octavos con un 6-1 en la ida y un 4-1 en la vuelta que redondearon un lapidario 7-2. Los de Vincent Kompany no conocen la derrota desde el 24 de enero pasado, cuando Ausburgo los sorprendió 2-1 en el Allianz Arena.