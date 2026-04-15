En el otro de los duelos de la jornada, Arsenal recibe a Sporting de Lisboa buscando el pase a semifinales de Champions League. Los Gunners llegan de un duro golpe en Premier League, pero sacaron ventaja de 1-0 en la ida en el José Alvalade y pretenden cerrar la serie en su favor en Londres y frente a su gente para meterse por segunda vez consecutiva entre los cuatro mejores de Europa. El encuentro es televisado por ESPN y Disney+. Por ahora, es empate sin goles.

Formaciones

Arsenal: David Raya, Cristian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié, Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze, Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres.

Sporting: Rui Silva; Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araújo; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

Estadio: Emirates Stadium.

Árbitro: François Letexier (Francia).

Así llegan al partido

De cara a esta cita clave, Arsenal no llega en el mejor momento: viene de caer por Premier League ante Bournemouth, lo que permitió acercarse al escolta Manchester City a seis puntos (con un partido menos), al que enfrentará el fin de semana. Antes, quedó eliminado de la FA Cup ante Southampton y sólo está en carrera en liga inglesa y Champions tras caer, justamente ante el City, por la Carabao Cup.

Pensando en este duelo, Cristian Mosquera ocupará el lateral derecho por Ben White, mientras que el ecuatoriano Piero Hincapié retorna de una lesión y estará entre los once. En cuanto a las bajas, el capitán Martin Ødegaard, Bukayo Saka y Leandro Trossard son bajas clave (aunque éste último irá al banco de suplentes). Los de Mikel Arteta, con la objetivo primordial de levantar la Premier League tras 22 años, tienen la chance de volver a meterse entre los cuatro en la disputa por la Orejona.

Del otro lado, el Sporting está a cinco puntos del Porto en la Primeira Liga y quiere batallar hasta el final por el título. En Londres, deberá jugar un gran partido para poder remontar el 0-1 en Lisboa ante los Gunners, pero tienen dos motivos para ilusionarse: el antecedente previo en Europa League, donde eliminaron a los ingleses por penales en 2023 y el resultado en la llave inmediata anterior, donde tras perder 3-0 la ida ante Bodo/Glimt, goleó 5-0 en la vuelta y pasó de ronda.