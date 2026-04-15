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Miércoles 15 de Abril, Neuquén, Argentina
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Bayern Múnich y Real Madrid definen el boleto a semis en el Allianz Arena: a qué hora juegan

Los bávaros sacaron ventaja de 2-1 en el Santiago Bernabéu y quieren terminar el trabajo en el Allianz Arena ante un Merengue que va por una nueva remontada.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 12:43
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Olise fue una de las figuras en la ida para Bayern Múnich. (Foto: X @FCBayern)

Se definen los últimos semifinalistas de la Champions League y en la jornada de miércoles el plato fuerte es el duelo entre Bayern Múnich y Real Madrid desde las 16 en el Allianz Arena, por la vuelta de los cuartos de final. Con la ventaja de 2-1 en la ida en el Santiago Bernabéu, los alemanes pretenden hacer valer la localía para sacar pasaje entre los cuatro mejores ante un Merengue acostumbrado a las grandes noches europeas que buscará una nueva remontada. El encuentro es televisado por Fox Sports y Disney+.

El conjunto bávaro viene de reservar titulares en el 5-0 ante el St. Pauli por la Bundesliga y presentará a los mismos once de la victoria en el encuentro de ida. Por su parte, los de Álvaro Arbeloa volverán a contar con Jude Bellingham, mientras que el DT tiene la duda de si incluir o no a Eder Militão, también retornado de una lesión, o si seguir con Dean Huijsen. Por su parte, Franco Mastantuono está dentro de los citados y esperará su chance entre los suplentes.

Kane marcó en la ida y es el goleador de Bayern Múnich en la temporada.

Posibles formaciones

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão o Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Jude Bellingham, Thiago Pitarch, Arda Güler; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Estadio: Allianz Arena.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

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