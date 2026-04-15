Se definen los últimos semifinalistas de la Champions League y en la jornada de miércoles el plato fuerte es el duelo entre Bayern Múnich y Real Madrid desde las 16 en el Allianz Arena, por la vuelta de los cuartos de final. Con la ventaja de 2-1 en la ida en el Santiago Bernabéu, los alemanes pretenden hacer valer la localía para sacar pasaje entre los cuatro mejores ante un Merengue acostumbrado a las grandes noches europeas que buscará una nueva remontada. El encuentro es televisado por Fox Sports y Disney+.

El conjunto bávaro viene de reservar titulares en el 5-0 ante el St. Pauli por la Bundesliga y presentará a los mismos once de la victoria en el encuentro de ida. Por su parte, los de Álvaro Arbeloa volverán a contar con Jude Bellingham, mientras que el DT tiene la duda de si incluir o no a Eder Militão, también retornado de una lesión, o si seguir con Dean Huijsen. Por su parte, Franco Mastantuono está dentro de los citados y esperará su chance entre los suplentes.

Kane marcó en la ida y es el goleador de Bayern Múnich en la temporada.

Posibles formaciones

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão o Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Jude Bellingham, Thiago Pitarch, Arda Güler; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Estadio: Allianz Arena.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).