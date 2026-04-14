Se definen los primeros semifinalistas de la Champions League, y en uno de los duelos clave de la jornada Atlético Madrid está perdiendo 2-1 ante Barcelona por la vuelta de los cuartos de final. El elenco de Diego Simeone, con Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Juan Musso de titulares, se llevó el duelo de ida 2-0 como visitante, pero perdió esa ventaja en 23 minutos ante un Barça que salió con todo e igualó el global con los goles de Lamine Yamal y Ferrán Torres, pero el descuento de Ademola Lookman por ahora le da al Colchonero el pase a semis.

Atlético 1-2 Barcelona, los goles

Una tremenda equivocación del central del Colchonero le dio una instantánea ventaja al Barcelona. El francés quiso jugarla atrás pero no vio a Lamine Yamal, la pelota le rebotó al juvenil y le quedó a Ferrán Torres, que habilitó al '10' del Barça para que éste se vaya mano a mano con Musso y defina entre sus piernas.

A los 23 minutos, un conjunto catalán decidido llegó al 2-0 que igualó la llave con una muy buena jugada colectiva. Dani Olmo recibió por el medio y habilitó el desmarque de Ferrán Torres, que se le giró con facilidad a Lenglet y sacó un zurdazo cruzado imposible para Musso, empatando el global en dos goles.

A pesar de la situación terriblemente comprometida que tenía, el Atlético encontró un contraataque letal para ponerse 1-2 y de repente calmar un poco el vendaval del Barça. Griezmann desarmó a la defensa visitante con un pase profundo que puso a correr a Marcos Llorente, que sacó un centro para que Lookman, anticipándose a su marcador y a la salida del arquero, decrete el descuento que por ahora salva a los de Simeone.

Musso y dos tapadas clave

El arquero argentino tuvo que aparecer a los 30 segundos de juego ante el primer intento en el partido de Lamine Yamal. El extremo tomó la pelota por el medio y condujo hasta la medialuna, donde sacó un disparo bajo colocado que Musso despejó al córner tirádose sobre su lado derecho.

Inmediatamente después del 0-2, el arquero argentino tuvo una intervención clave para evitar un tercer tanto que hubiera sido catastrófico. Un nuevo error local en la salida derivó en Lamine Yamal, que sacó un pase sensacional de tres dedos para la llegada de Fermín como delantero. No obstante, el mediocampista español se topó con una gran tapada (y un posterior golpe no intencional) de Musso, que sostuvo a su equipo.

Formaciones

Atlético Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Koke, Marcos Llorente; Giuliano Simeone, Ademola Lookman; Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Fermín, Dani Olmo; Ferrán Torres.

Estadio: Riyadh Metropolitano.

Árbitro: Clemént Turpin (Francia).

La previa

Luego de la victoria en el Camp Nou, el Atleti arriba con ventaja a la vuelta con la ilusión de cerrar el trámite en el Metropolitano. Además de los cuatro argentinos mencionados, con Musso ganándole la pulseada en el arco a Jan Oblak (volvió de una lesión intercostal pero no será titular), Nicolás González y Thiago Almada esperan en el banco de suplentes. Por otra parte, Clement Lenglet entra como central ante la bajas de David Hancko por lesión y la ausencia de Marc Pubill, sancionado.

Musso volverá a ser de la partida en el arco del Atlético.

Del otro lado, el Barça calentó la previa con las quejas de Hansi Flick sobre el estado del césped y buscará una gran remontada de la mano de Lamine Yamal. Si bien retornará al banco, Frenkie De Jong no será titular y es Gavi el que hace su vuelta en lugar de Pau Cubarsí, enviando a Eric García a la zaga. En el ataque, todavía sin Raphinha, los estarán son Ferran Torres, Fermín y Dani Olmo, mientras que Robert Lewandowski irá al banco.