Arturo Vidal irrumpió en la controversia por la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la Selección de Portugal y dejó una postura contundente. Durante una transmisión en vivo, el mediocampista de Colo Colo respaldó al delantero portugués después de sus diferencias con Jorge Jesús y apuntó contra la manera en que terminó desarrollándose el episodio.

Para el chileno, la dimensión de la carrera de Cristiano debería tener un peso determinante al momento de analizar lo sucedido. “Lo de Cristiano es de verdad una vergüenza... Un jugador como Cristiano Ronaldo, que está entre los cuatro mejores jugadores de la historia del fútbol, es muy feo que salga así de Portugal”, expresó Vidal al referirse a la situación.

Sus cuestionamientos también alcanzaron a Jorge Jesús y, particularmente, a las explicaciones que brindó después de la salida del delantero. Arturo Vidal consideró que la manera en que el entrenador se manifestó públicamente terminó perjudicando su propia posición en el conflicto. Según sostuvo, esas declaraciones “dejan muy mal parado al entrenador, se equivoca mucho”.

El mediocampista fue todavía más enfático cuando puso el foco en lo que Cristiano Ronaldo representa para el fútbol de su país. “A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Puso a Portugal entre las mejores selecciones del mundo, llevó al fútbol y a Portugal a otro nivel. Un jugador así no puede salir así de la selección”, afirmó, destacando el lugar que ocupa el atacante dentro de la historia del combinado portugués.

Vidal también defendió la posibilidad de que el delantero tome sus propias determinaciones ante el conflicto. “Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera, porque lo que él le ha hecho al fútbol y a la selección de Portugal es llevarla a otro nivel”, señaló. De esa manera, volvió a respaldarlo frente a las críticas que surgieron después de abandonar la concentración.

Antes de cerrar su intervención, Arturo Vidal convirtió su postura en un mensaje directo hacia Cristiano Ronaldo y volvió a deslizar un cuestionamiento hacia los entrenadores. “Todo mi apoyo a Cristiano Ronaldo. Es extraordinario en lo que hace. Hay entrenadores que no respetan cosas”, concluyó. Así, el chileno dejó en claro de qué lado se posicionó en una polémica que puso bajo tensión la relación entre una de las grandes figuras de Portugal y su entrenador.