Una extraña teoría sobre Vinicius Jr. comenzó a circular con fuerza en Brasil y rápidamente traspasó las redes del país. El rumor asegura, sin aportar pruebas fiables, que el verdadero futbolista habría desaparecido después del Mundial 2026 y que otra persona habría ocupado su lugar para evitar que se perdieran los contratos publicitarios vinculados con su figura.

Las supuestas pruebas utilizadas por quienes alimentan la versión se concentran principalmente en la apariencia del delantero. Algunos usuarios compararon imágenes y aseguran encontrar diferencias entre los tatuajes que muestra actualmente y los que tenía anteriormente, especialmente en uno de sus muslos. Otros apuntaron a aparentes cambios en el rostro de Vinicius Jr. como otro de los indicios de un presunto reemplazo.

A partir de esas comparaciones, la historia escaló hacia escenarios cada vez más extremos. “Una teoría de la conspiración completamente loca dice que la CIA, los Rothschild y las Élites mataron y reemplazaron a Vinícius después del Mundial”, publicó la cuenta @BlackBondPtv. La afirmación forma parte de las especulaciones que circulan en redes y no está respaldada por información verificable.

Incluso apareció una versión que relaciona la supuesta desaparición de Vinicius Jr. con una invasión de extraterrestres reptilianos que también habría involucrado a Neymar. En ese terreno apareció la vidente brasileña Vo Bahiana, quien relató un sueño sobre una presunta abducción masiva ocurrida en un estadio de Miami: “Vi claramente cómo se llevaban a los jugadores en la primera nave que llegó. Yo estaba dentro de esa nave”.

El fenómeno viral coincidió, además, con un comienzo de temporada menos goleador para ‘Vini’. En sus primeros ocho partidos oficiales acumuló 652 minutos, un gol y tres asistencias. En los arranques equivalentes de sus cinco temporadas anteriores nunca había registrado menos de tres tantos, aunque sus números actuales también muestran que continúa participando en la generación de goles mediante asistencias.

Su actuación frente a Australia terminó aportando otro contraste con las especulaciones que circulaban alrededor suyo. Tras una primera mitad con poca participación, ‘Vini’ asistió a Guimarães y posteriormente convirtió de penal para cerrar el 2-4 de la ‘Canarinha’. El rendimiento deportivo volvió así a ocupar espacio mientras el insólito rumor seguía creciendo fuera del campo.

Nada de lo difundido aporta evidencia fiable de que Vinicius Jr. haya desaparecido o haya sido reemplazado por otra persona. Lo que comenzó con comparaciones de fotografías terminó transformándose en una cadena de versiones cada vez más extravagantes, convirtiendo al delantero brasileño en protagonista de una teoría conspirativa que encontró en las redes sociales el terreno perfecto para multiplicarse.