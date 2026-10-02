Elma Aveiro reaccionó después de que Cristiano Ronaldo dejara la concentración de Portugal en medio de tensiones con el cuerpo técnico. La hermana del delantero compartió un mensaje que cuestionó el trato recibido por él y apuntó contra los portugueses en pleno debate sobre un recambio en el seleccionado.

La salida del plantel ocurrió luego de que Cristiano Ronaldo permaneciera en el banco durante la victoria ante Noruega. El futbolista comunicó que había hablado con el presidente de la federación portuguesa y que explicaría más adelante sus motivos. La entidad confirmó que había dejado la concentración, pero el delantero no anunció su retiro definitivo de la selección.

En ese contexto, Elma Aveiro difundió en sus redes un texto que reivindicó la trayectoria de su hermano y sostuvo que "merecía mucho más respeto". El reclamo fue más allá de una decisión sobre quién debía jugar: puso en discusión la manera en que se habla del atacante cuando empieza a plantearse el futuro de Portugal sin él.

La parte más dura del mensaje estuvo dirigida a sus compatriotas: "En cuanto al pueblo portugués, bueno... no se merece tener al mejor en nada. Somos envidiosos, arrogantes, ignorantes, y nos merecemos volver a la mediocridad que siempre tuvimos en el fútbol antes de CR7". Así, la discusión sobre un posible recambio deportivo quedó atravesada por el reconocimiento a la carrera del delantero.

El texto compartido por la hermana terminó con una despedida que alimentó las preguntas sobre el futuro de Cristiano Ronaldo: "¡Gracias por todo, CR7! ¡Merecías más!". La frase expresó el malestar de su entorno tras la salida de la concentración. Sin embargo, la publicación de Aveiro no confirma que el atacante haya decidido jugar su último partido con Portugal.

El peso de ese debate se entiende por lo que El Bicho representa para el seleccionado. Con él como principal referente, Portugal ganó la Eurocopa de 2016 y conquistó la Liga de Naciones de la UEFA. Esos títulos explican por qué cualquier señal sobre su continuidad provoca reacciones intensas entre quienes desean verlo todavía en la cancha y quienes piensan en la próxima etapa.

Elma Aveiro eligió una defensa frontal de su hermano y convirtió una discusión futbolística en un reproche al público portugués. Cristiano Ronaldo, por su parte, confirmó que se había apartado de la concentración y prometió dar sus razones más adelante. Hasta que aclare su decisión, el enojo expresado por su hermana no permite establecer cuándo terminará su historia con la selección.