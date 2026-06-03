El Real Madrid se prepara para vivir uno de los fines de semana más importantes de su historia reciente. Después de más de 20 años de liderazgo prácticamente indiscutido, Florentino Pérez afrontará unas elecciones con oposición y ya comenzó a jugar sus cartas para intentar mantenerse al frente del club más poderoso de Europa.

En medio de la campaña electoral apareció una noticia que revolucionó al madridismo: José Mourinho podría regresar al banco de suplentes del Santiago Bernabéu. Sin embargo, la vuelta del entrenador portugués no está cerrada ni confirmada oficialmente, sino que forma parte del proyecto deportivo que Florentino pretende poner en marcha en caso de ser reelegido por los socios.

La apuesta no es menor. Mourinho es uno de los entrenadores más influyentes de la historia reciente del club y su nombre despierta tanto admiración como debate entre los hinchas merengues. Su primer ciclo dejó títulos, clásicos memorables frente al Barcelona de Pep Guardiola y una personalidad que marcó una época en el fútbol español.

La posibilidad de su regreso aparece como uno de los principales argumentos de campaña del actual presidente, que intenta recuperar la ilusión de una afición golpeada por una temporada sin títulos importantes y por un rendimiento que estuvo lejos de las expectativas.

Pero el portugués no sería la única novedad. Florentino también tendría avanzadas las negociaciones para incorporar al defensor francés Ibrahima Konaté y al lateral neerlandés Denzel Dumfries, dos futbolistas llamados a reforzar sectores clave del equipo de cara al próximo curso.

Mientras tanto, del otro lado aparece Enrique Riquelme, el empresario que busca terminar con una hegemonía de más de dos décadas. El candidato opositor propone una profunda renovación institucional y deportiva, con cambios en la estructura del club y nuevas caras en la conducción del proyecto futbolístico.

Por eso, la elección del próximo domingo trasciende la cuestión política. Los socios no solo decidirán quién ocupará la presidencia del Real Madrid, sino también qué modelo deportivo quieren para los próximos años.

Con Mourinho como posible bandera electoral, refuerzos en carpeta y un clima de expectativa que crece día a día, Florentino Pérez se juega mucho más que una elección. Se juega la continuidad de un legado que convirtió al Real Madrid en una referencia mundial y que ahora enfrenta uno de sus desafíos más importantes.