Barcelona le ganó en el clásico al Real Madrid y se consagró campeón de LaLiga

El Barcelona le ganó 2-0 al Real Madrid en condición de local, por la trigésimo quinta fecha de LaLiga de España, y se consagró campeón para dar la vuelta olímpica en la cara de su histórico rival.

Los autores de los goles el inglés Marcus Rashford y el español Ferrán Torres, ambos en la primera mitad.

El Barça comenzó ganando desde los diez minutos con un golazo de tiro libre del ex Manchester United que la colgó de un ángulo. A los 18 de la primera etapa, Torres convirtió para el segundo tanto, después de un exquisito pase de Dani Olmo.

El Madrid sigue sin poder salir de un contexto adverso, cargado de problemas en el vestuario y sin lograr títulos importantes (no gana La Liga desde la temporada 2023/24). En cambio, Barcelona, es la segunda vez consecutiva que se consagra campeón del torneo.

El blaugrana, con esta victoria, alcanzó los 91 puntos y le sacó 14 de ventaja a su rival a falta de tres fechas para que culmine el campeonato.