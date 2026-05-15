Kylian Mbappé volvió a quedar en medio de un clima incómodo en Real Madrid, esta vez por una frase que involucró directamente a Franco Mastantuono. Después del triunfo 2-0 ante Oviedo por la Liga de España, el delantero habló de su ausencia como titular y dejó una declaración que agitó otra interna en el club.

El contexto no ayudaba demasiado. Real Madrid venía de una temporada sin títulos, con silbidos desde las tribunas y malestar acumulado entre los hinchas. En ese escenario, la reaparición de Kylian Mbappé tras varias semanas de lesión no alcanzó para bajar la tensión, sobre todo porque el francés eligió explicar su situación con una frase fuerte.

“Estoy bien. No he jugado porque Arbeloa me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Lo acepto. Es su decisión, siempre hay que respetar la decisión de un míster”, aseguró el atacante en zona de prensa, con Franco Mastantuono metido de lleno en la comparación.

La frase se expandió rápido porque no solo hablaba del presente de Mbappé, sino también del lugar que, según sus palabras, tendría Mastantuono en la consideración del entrenador. En una institución atravesada por rumores internos, el comentario fue leído como otro síntoma de una relación tirante entre el plantel y Álvaro Arbeloa.

Minutos después, el técnico salió a responder en conferencia y negó haber usado esos términos. “Ya me gustaría a mi tener cuatro delanteros. No sé qué decirte... ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien”, sostuvo, intentando desactivar la versión instalada por el delantero francés.

Álvaro Arbeloa también buscó llevar la discusión al plano físico y explicó por qué Kylian Mbappé no había iniciado el partido. “Está claro que si no lo pongo, no puede jugar porque soy el entrenador y soy quien decide quién juega. Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar”, remarcó.

La respuesta dejó el cruce abierto y sumó otra capa de tensión en Real Madrid. Entre el enojo de los hinchas, las críticas por sus salidas durante la recuperación y la mención a Franco Mastantuono, Mbappé terminó siendo protagonista de una noche que el club necesitaba cerrar con calma y que volvió a exponer sus fisuras internas.