Franco Colapinto sigue dando pasos gigantes dentro y fuera de las pistas. Mientras se prepara para consolidarse como una de las grandes promesas argentinas en la máxima categoría del automovilismo, el piloto también disfruta de los privilegios que le brinda su vínculo con Alpine, la escudería que apuesta fuerte por su futuro. En las últimas horas se conoció cuál es el impresionante vehículo que utiliza en su vida cotidiana.

Se trata del nuevo Alpine A390, un fastback completamente eléctrico que representa la evolución deportiva de la marca francesa. El modelo mezcla comodidad urbana con prestaciones dignas de un superdeportivo, algo que encaja a la perfección con el perfil joven y competitivo de Franco Colapinto. La automotriz decidió entregarle este vehículo como parte de su relación con el piloto argentino.

El diseño del Alpine A390 es uno de sus puntos más llamativos. El vehículo tiene líneas agresivas, detalles futuristas y una silueta compacta que remarca su identidad deportiva. A pesar de contar con espacio para cinco pasajeros, mantiene un formato ágil y dinámico que lo convierte en un auto pensado tanto para ciudad como para rutas de alta velocidad.

La marca desarrolló dos versiones distintas del modelo. La GT alcanza los 400 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 4,8 segundos. En tanto, la variante GTS eleva la potencia hasta los 470 CV y logra una aceleración todavía más impactante: llega a los 100 km/h en solo 3,9 segundos, con una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora.

Otro detalle que sorprendió a los fanáticos es la tecnología que incorpora el vehículo de Franco Colapinto. El sistema utiliza tres motores eléctricos que permiten una tracción integral inteligente. Además, cuenta con el sistema Alpine Active Torque Vectoring, pensado para optimizar el rendimiento y mejorar la estabilidad en curvas y maniobras exigentes.

El interior también refleja el perfil premium que buscó la marca. El habitáculo combina cuero, iluminación ambiental y el clásico tono azul de Alpine. Frente al conductor aparecen dos pantallas digitales de gran tamaño, mientras que el volante incluye funciones inspiradas directamente en la competición profesional.

El tremendo auto nuevo de Franco Colapinto

Entre las curiosidades más comentadas aparece el botón “Overtake”, ubicado en el volante. Al activarlo, el auto libera un extra de potencia durante diez segundos, algo muy similar a los sistemas utilizados en carreras. La función también modifica las animaciones del tablero y genera una experiencia visual mucho más deportiva.

Para Franco Colapinto, este vehículo representa mucho más que un simple auto de calle. El piloto argentino utiliza el Alpine A390 en su rutina diaria y lo considera una extensión de su vida en las pistas. Con tecnología de punta, aceleración impactante y un perfil moderno, el modelo se convirtió en una de las apuestas más fuertes de la automotriz francesa.