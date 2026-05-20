La llegada de Carlo Ancelotti a la selección de Brasil ya empezó a generar impacto puertas adentro del plantel. Y uno de los primeros apuntados en esta nueva etapa fue nada menos que Neymar, quien volvió a ser convocado pero recibió un mensaje contundente por parte del entrenador italiano antes del inicio del nuevo proceso rumbo al Mundial.

Según revelaron medios brasileños, el DT mantuvo una charla privada con Neymar da Silva Santos Júnior junto a Rodrigo Caetano, director deportivo de la Confederación Brasileña de Fútbol. Allí le explicaron cuáles serán las nuevas reglas internas del grupo y qué lugar ocupará dentro del esquema que pretende construir el ex técnico del Real Madrid.

En esa conversación, Ancelotti fue directo y dejó en claro que el delantero del Santos no tendrá privilegios especiales. Incluso, le comunicó que no será el capitán del equipo y que tampoco tiene asegurado un puesto entre los titulares. La decisión llamó la atención porque históricamente el atacante fue una de las figuras centrales del seleccionado brasileño.

Carlo Ancelotti tiene claro el rol de Neymar

Lejos de reaccionar con enojo, Neymar habría aceptado las condiciones impuestas por el entrenador italiano. De acuerdo a la información que trascendió, el futbolista se mostró predispuesto a colaborar desde el rol que le toque ocupar y aseguró que trabajará para volver a ganarse un lugar importante dentro del equipo nacional.

Durante la presentación oficial de la lista de convocados, Carlo Ancelotti explicó públicamente su postura respecto al delantero. “Quiero ser claro y honesto, Neymar jugará si se lo merece”, expresó el técnico frente a los medios. Además, agregó: “Tiene el mismo rol y las mismas obligaciones que los otros 25 jugadores”.

El flamante DT también remarcó que en esta nueva etapa la responsabilidad será colectiva y no recaerá únicamente sobre una estrella. “Puede jugar, no jugar, entrar desde el banco o ser titular. No todas las responsabilidades recaen en un solo futbolista”, sostuvo el italiano, marcando un cambio importante en la estructura interna del plantel brasileño.

Mientras tanto, la Confederación Brasileña siguió muy de cerca el estado físico del ex jugador del Paris Saint-Germain y del Barcelona. El delantero venía de sufrir molestias en el gemelo durante un encuentro de Santos ante Coritiba, aunque finalmente los estudios descartaron una lesión grave y eso permitió su inclusión definitiva en la convocatoria.

Tras conocerse oficialmente la lista, Neymar le envió un mensaje privado a Ancelotti para agradecerle por la confianza y la oportunidad. De esta manera, el atacante volverá a vestir la camiseta de Brasil luego de varios años atravesados por lesiones, polémicas y ausencias que lo alejaron del seleccionado.