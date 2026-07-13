En la previa de una de las semifinales del Mundial 2026, el duelo que protagonizarán España y Francia por ser uno de los finalistas promete ser uno de los más destacados del torneo. En ese marco, se fue gestando una rivalidad en los últimos años por cruzarse en instancias definitorias y donde hubo festejos de ambos lados. La actualidad de ambos, candidatos fuertes a llevarse la Copa del Mundo, sumado a esos antecedentes invitan a pensar en un partidazo.

Si bien Francia dominó la rivalidad entre comienzos de los 90 y principios de los 2000, el panorama cambió en los últimos años. España ganó cuatro de los últimos seis enfrentamientos, incluidas las semifinales de la Eurocopa 2024 y de la UEFA Nations League 2025, ambos encuentros con grandes actuaciones de Lamine Yamal, la figura de la Roja. Eso sí, Les Bleus se llevaron el único cruce mundialista entre las dos selecciones, al ganar por 3-1 en Alemania 2006.

Lamine Yamal fue clave en las dos últimas victorias de España ante Francia. (Foto: AS)

En los últimos años hubo victorias para ambos bandos, pero el juvenil del Barcelona fue gran protagonista. En 2021, Francia superó 2-1 a España por la final de UEFA Nations League con un tanto de Kylian Mbappé. No obstante, en 2024 un Lamine Yamal que todavía no cumplía 17 años marcó un golazo en el 2-1 de los españoles que le permitió alcanzar la final de la Eurocopa, mientras que un año después hizo dos tantos en la lluvia de goles que fue el 5-4 mediante el que los ibéricos llegaron al duelo definitorio de la UEFA Nations League, y donde en algún momento del partido fueron ganando por 5-1.

El partido de este martes en el AT&T Stadium de Dallas marcará otro duelo que alimenta una rivalidad que viene en alza los últimos años entre, quizás, las dos selecciones más poderosas de Europa en el presente. Figuras estelares, declaraciones cruzadas y sed de revancha de ambos lados aseguran un gran cotejo por un lugar en el duelo definitivo del Mundial 2026.

Todos los antecedentes en el Siglo XXI

Los números marcan una superioridad de la Roja en el historial total: ganó 18 partidos sobre 38 jugados, mientras que Les Bleus ganaron 13 y hubo siete empates. Desde la Eurocopa 2000 que dio por empezado el nuevo milenio hasta la fecha, España sacó distancia al imponerse en ocho de los trece que jugaron. Eso sí, la única final entre ambos, por la UEFA Nations League 2021, quedó del lado francés.