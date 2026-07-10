Por potencial y presente futbolístico, Francia y España han sido grandes protagonistas de las mejores competiciones del planeta en los últimos años, elevando la rivalidad entre ambos a la categoría de clásico y por eso la expectativa en toda Europa por la semifinal mundialista que se viene.

Más allá que en los números generales, la estadística se viste de azul, es La Roja quien ha marcado el pulso de los últimos tiempos.

El antecedente inmediato es la semifinal de la Liga de las Naciones en Alemania, cuando el equipo de Luis De La Fuente se impuso 5 a 4 en un partido inolvidable que tuvo la participación estelar de Lamine Yamal.

Antes, en el 2021, los ibéricos también se habían impuesto en la llave previa a la final de la Eurocopa, certamen que luego lo terminó consagrando y era la razón por la cual se debió haber jugado la Finallisima ante la Argentina.

Didier Deschamps, el técnico de Francia que quiere jugar su tercera final mundialista consecutiva.

La única alegría para los franceses había sido en la primera Liga de las Naciones que los tuvo dando la vuelta olímpica.

Aires de superioridad

Europa hace gala de la mayoría de representantes de la UEFA en instancias decisivas del Mundial y señalan al Francia Vs Europa en Dallas como la final anticipada.

Para la Argentina se jugará desde las 16 y marcará la despedida de la ciudad de Dallas del calendario mundialista. Más allá de la salida anticipada de Mbappé ante Marruecos, el delantero sólo acusó un dolor en el tobillo del cual se recuperará sin inconvenientes y espera conducir a su equipo hacia la tercera final mundialista de manera consecutiva.