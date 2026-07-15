La hora de la verdad llegó para Inglaterra. Después de superar una exigente batalla ante Noruega en los cuartos de final, el seleccionado europeo ultima detalles para enfrentar este miércoles a la Argentina de Lionel Messi en una semifinal que promete paralizar al mundo del fútbol.

Thomas Tuchel no quiere tocar demasiado una estructura que le dio resultados en el tramo decisivo del torneo. Más allá de algunas molestias físicas y ausencias obligadas, el entrenador inglés se inclina por mantener la base del equipo que logró el pasaje a esta instancia y que ahora intentará derribar al vigente campeón del mundo.

La única baja confirmada es la de Jarell Quansah, quien deberá cumplir una fecha de suspensión. A eso se suma la situación de Jordan Henderson, que continúa recuperándose tras una intervención en su muñeca izquierda y quedó prácticamente descartado para el choque frente a la Albiceleste.

Sin embargo, las principales preocupaciones de Tuchel pasan por otros nombres. Declan Rice, Marc Guéhi, Ezri Konsa y Nico O'Reilly arrastran diferentes molestias luego del desgaste físico que significó el cruce con Noruega. De todos modos, en el cuerpo técnico reina el optimismo y esperan contar con todos ellos para un partido donde no hay margen para especular.

La gran amenaza para Argentina vuelve a tener nombre y apellido: Jude Bellingham. El mediocampista del Real Madrid llega en un gran momento futbolístico y fue decisivo para que Inglaterra alcanzara las semifinales. A su lado aparecerá Harry Kane, el máximo referente ofensivo de un equipo que combina experiencia, potencia y jerarquía individual.

En las últimas horas también creció el optimismo por la recuperación de Bukayo Saka. El extremo dejó atrás sus problemas físicos y podría regresar al once titular, aunque Morgan Rogers continúa siendo una alternativa concreta para acompañar el ataque inglés.

Con una generación que lleva varios años golpeando la puerta de la gloria, Inglaterra buscará dar el golpe ante el campeón del mundo y meterse en la final. Del otro lado estará una Selección argentina acostumbrada a sobrevivir en los momentos más difíciles. El escenario está listo para otro capítulo de una rivalidad que trasciende generaciones.

La probable formación de Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James o Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka o Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.