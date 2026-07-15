El avance de la Selección Argentina en el Mundial 2026 mantiene en vilo a millones de hinchas y está generando cifras de audiencia televisiva que marcan una tendencia ascendente durante la fase de eliminación directa.

El reciente triunfo de Argentina sobre Suiza incrementó los números de espectadores frente al televisor, aunque no logró superar el récord de audiencia vigente en este Mundial. El encuentro más seguido hasta el momento fue el primer cruce de eliminación directa contra Cabo Verde, que alcanzó 57,9 puntos de rating.

Espectadores frente al televisor

A pesar de que el partido frente a Suiza se disputó un sábado por la noche, un horario favorable para la televisión, no logró igualar la audiencia del duelo ante Cabo Verde, probablemente porque este último representó el inicio de la fase eliminatoria, un momento que tradicionalmente despierta mayor interés en el público.

Por el contrario, el partido contra Egipto, jugado un martes al mediodía, registró la caída más significativa en la cantidad de espectadores durante la etapa de eliminación directa.

En cuanto a la distribución de la audiencia, la mayor parte siguió el partido por Telefe, con aproximadamente 33,4 puntos de rating. Le siguieron TyC Sports con 16,5 puntos, TV Pública con 4,6 puntos y DSports con 1,6 puntos. Estas cifras corresponden exclusivamente a la televisión tradicional y no incluyen a quienes vieron el encuentro a través de plataformas de streaming.

Con Argentina ya entre los cuatro mejores equipos del Mundial, la atención está puesta en la semifinal frente a Inglaterra, un choque que promete convertirse en uno de los eventos televisivos más importantes del año.

El duelo Argentina-Inglaterra en semifinales del Mundial 2026 podría romper récords de audiencia

Los antecedentes de Qatar 2022 invitan al optimismo: la audiencia creció conforme avanzó el torneo, con los octavos de final alcanzando 56,9 puntos, los cuartos 60,4 y la semifinal 61,5 puntos de rating.

La gran incógnita ahora es si el clásico frente a Inglaterra conseguirá superar los 57,9 puntos obtenidos ante Cabo Verde y establecerse como el partido más visto de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Un duelo cargado de historia, que se vive como una final anticipada, y que tiene a millones de argentinos expectantes frente al televisor.