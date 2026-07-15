La histórica esquina de Segurola y Habana, en Villa Devoto, volvió a ser un punto de encuentro para los fanáticos argentinos en la víspera del partido de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

En la noche previa al encuentro, un grupo de hinchas se congregó en el lugar donde Diego Armando Maradona vivió, montando una escena llena de simbolismo con velas encendidas, fotografías del '10', una camiseta albiceleste y una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”.

Este detalle, la bandera celeste y blanca con ese mensaje, resalta en una previa donde la historia deportiva se mezcla con la memoria colectiva del país, evocando no solo el fútbol sino también un reclamo nacional.

La esquina se transformó en santuario en la previa

Segurola y Habana, homenaje a Maradona antes de Argentina-Inglaterra en Mundial 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentan nuevamente en un Mundial con un pasado marcado por momentos inolvidables, como el cruce en México 1986, cuando Maradona anotó la famosa “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” en el estadio Azteca.

A pocas horas del partido en Atlanta, el punto emblemático de Segurola y Habana se convirtió en un santuario popular donde los seguidores pidieron por la Selección, recordaron a Diego y renovaron una consigna que trasciende el deporte.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará este miércoles un lugar en la final del Mundial 2026, con el recuerdo de Maradona presente en la memoria de millones de argentinos que se acercaron a este lugar tan simbólico.