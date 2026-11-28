Llegó el día de la gran final de Copa Libertadores de América. Estudiantes de La Plata se enfrenta a Palmeiras de Brasil, desde las 17hs en Uruguay. Tras 17 años, El elenco argentino está nuevamente ante una oportunidad histórica. Después de consagrarse por última vez en 2009, el conjunto platense regresó a una final continental y buscará sumar una nueva estrella internacional a su rica historia.

El equipo dirigido por Alexander Medina tuvo que superar diferentes obstáculos para llegar a la definición. Terminó segundo en su grupo, dejó en el camino a Universidad Católica y Corinthians, y protagonizó una semifinal inolvidable frente a Flamengo, que se resolvió desde los penales en el estadio Maracaná.

Estudiantes integró el Grupo A junto a Flamengo, Independiente Medellín y Cusco FC. El conjunto platense terminó en el segundo lugar con 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota. El Pincha logró clasificarse detrás de Flamengo y mostró una buena versión en condición de local, donde permaneció invicto. La clasificación tuvo un cierre dramático: Mikel Amondarain marcó el gol de la victoria ante Independiente Medellín en el tiempo agregado de la última jornada.

El primer desafío de eliminación directa fue Universidad Católica de Chile. En La Plata, Estudiantes igualó 1-1 y quedó obligado a buscar la clasificación como visitante. Sin embargo, en Santiago apareció la mejor versión del equipo de Alexander Medina. Con una actuación contundente, se impuso por 3-0, con un tanto de Joaquín Correa y un doblete de Guido Carrillo. El global fue 4-1 y el León se metió entre los ocho mejores del continente.

Cuartos de final: una noche épica frente a Corinthians

En cuartos de final llegó otro rival brasileño: Corinthians. La ida, disputada en UNO, terminó 1-1, por lo que la clasificación debía definirse en San Pablo. Allí, Estudiantes volvió a demostrar su personalidad y consiguió un triunfo fundamental por 1-0.

Castro le dio la clasificación ante el Timao sobre la hora.

Cuando la serie parecía encaminarse hacia una definición dramática, apareció Alexis Castro con un gol agónico para darle la victoria al conjunto argentino. Sobre el cierre, Memphis Depay tuvo la oportunidad de igualar desde el punto penal, pero no pudo convertir. El 2-1 global le permitió al Pincha meterse entre los cuatro mejores de América.

Semifinales: la hazaña en el Maracaná ante Flamengo

La semifinal tenía un condimento especial: enfrente estaba Flamengo, el campeón defensor y el mismo equipo que había terminado primero en el grupo. En La Plata, el primer encuentro terminó 0-0. La revancha se disputó en el mítico Maracaná y volvió a presentar un partido muy cerrado, que finalizó con el mismo resultado.

La clasificación se definió desde los penales y allí apareció la figura de Fernando Muslera. El arquero uruguayo fue determinante al detener tres ejecuciones, correspondientes a Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. Estudiantes se impuso por 3-2 en la tanda de penales y consiguió una clasificación histórica, eliminando al vigente campeón en su propia casa.

El camino de Estudiantes dejó grandes resultados de visitante, y si bien quedó invicto de local, no pudo ganar en los mano a mano en el UNO. En 12 partidos disputado, logró 4 triunfos, 7 empates y una derrota.