Hay camisetas que cuentan historias y clubes que llevan su pasado como una bandera. Estudiantes de La Plata es uno de ellos. En la antesala de una nueva final de la Copa Libertadores, la Conmebol consiguió reunir en un mismo escenario a varias generaciones de protagonistas que construyeron la identidad del Pincha. El resultado fue un video cargado de emoción, memoria y sentido de pertenencia, que rápidamente despertó sentimientos entre los hinchas albirrojos.

Con inteligencia artificial como herramienta, la producción audiovisual mezcló a las grandes leyendas de la institución con los futbolistas que este sábado buscarán escribir otro capítulo dorado. No se trató solamente de una presentación para promocionar la final ante Palmeiras: fue un viaje por la historia de un club que hizo de la mística copera una parte de su identidad.

«¡Cine! Una familia de costumbres que busca otra vez la Gloria Eterna: Estudiantes va por la quinta en el Centenario con ADN Pincha, con los de ayer, con los de hoy, con los de siempre», fue el mensaje elegido por la Conmebol para acompañar las imágenes.

El comienzo ya tiene una carga simbólica especial. Juan Sebastián Verón, actual presidente y uno de los máximos ídolos contemporáneos, aparece compartiendo una escena con Carlos Salvador Bilardo y Osvaldo Zubeldía. Tres nombres que representan distintas épocas, pero que están unidos por una misma historia: la de un Estudiantes que aprendió a competir en los escenarios más importantes del continente.

Zubeldía fue el arquitecto de una de las etapas más gloriosas del club. Entre 1967 y 1970 condujo al León a seis títulos, entre ellos tres Copas Libertadores consecutivas y la Copa Intercontinental. Bilardo, por su parte, fue protagonista de aquella época como futbolista y luego se convirtió en uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol argentino.

La producción también recupera la figura de Juan Ramón Verón, padre de la Brujita y otro símbolo de aquella generación inolvidable. La Bruja fue tricampeón de América con Estudiantes y autor del gol decisivo frente a Manchester United en Old Trafford, en la final de la Copa Intercontinental de 1968. Una conquista que todavía ocupa un lugar privilegiado en la memoria pincharrata.

Del recuerdo a la ilusión: los ídolos de ayer junto a los protagonistas de hoy

La emoción no queda solamente en el pasado. A medida que avanza el video, las figuras históricas se mezclan con los integrantes del plantel actual, en una especie de encuentro entre quienes construyeron la grandeza del club y quienes ahora tienen la oportunidad de continuarla.

Guido Carrillo, Fernando Muslera, Joaquín Correa y Marcos Rojo aparecen entre los protagonistas de esta nueva generación. También tiene su espacio Alexander Medina, el entrenador que buscará conducir al equipo hacia una conquista que puede significar la quinta estrella continental de Estudiantes.

Muslera, además, llega a esta instancia con una actuación determinante en la serie de penales ante Flamengo, una intervención que permitió al Pincha seguir alimentando el sueño de llegar a la definición.

Pero el cierre de la producción guarda uno de los momentos más conmovedores. La aparición de Alejandro Sabella devuelve al recuerdo aquella noche de 2009, cuando Estudiantes conquistó América por cuarta vez, después de vencer 2-1 a Cruzeiro en Belo Horizonte. Pachorra, fallecido en 2020, fue el entrenador de aquel equipo que tuvo a Verón como capitán y que quedó para siempre en la memoria de los hinchas.

Junto a Bilardo y Zubeldía, Sabella integra el grupo de figuras históricas que tienen su propia estatua en el Estadio UNO. Tres nombres que representan distintas generaciones, pero que comparten un lugar privilegiado en el corazón del pueblo pincharrata.

Una quinta estrella para seguir escribiendo la historia

El sábado a las 17, en el estadio Centenario de Montevideo, Estudiantes tendrá una nueva cita con su historia. Del otro lado estará Palmeiras, el mismo rival al que derrotó en la final de 1968 para conquistar su primera Copa Libertadores.

El Pincha ya sabe lo que significa levantar el trofeo. Lo hizo en 1968, 1969 y 1970, cuando dominó América durante tres temporadas consecutivas, y volvió a conseguirlo en 2009, con Sabella en el banco y Verón como capitán.

Ahora, el desafío es repetir la historia. El video de la Conmebol puso en escena a los que estuvieron, a los que están y a los que dejaron una huella imborrable. Porque en Estudiantes la historia no es solamente un recuerdo: también es una responsabilidad y una fuente de inspiración para los que salen a la cancha.

En la previa de la final, las imágenes lograron reunir a todos en un mismo lugar. Los ídolos, las leyendas, los campeones y los protagonistas actuales. Una familia futbolera que vuelve a mirar hacia la Copa con una ilusión compartida: que la quinta estrella encuentre su lugar en la historia del León.