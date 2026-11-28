Llegó la hora de la verdad. Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentarán este sábado por la gran final de la Copa Libertadores 2026, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. De un lado estará el Pincha, con la ilusión de conquistar su quinta corona continental y volver a escribir una página dorada de su historia. Del otro, el poderoso conjunto brasileño, que buscará sumar su cuarto título y ratificar su protagonismo en el fútbol sudamericano.

La cita será a las 17, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y transmisión en vivo de Telefé y Fox Sports. Será una definición a partido único, con dos equipos que llegan después de superar instancias exigentes y que ahora tendrán 90 minutos —o lo que haga falta— para quedarse con la Gloria Eterna.

Para Estudiantes, además, el escenario tiene un significado especial. El Centenario trae recuerdos imborrables: allí, en 1968, el conjunto platense conquistó una de sus primeras Libertadores, en aquella histórica serie frente a Palmeiras que marcó el comienzo de una etapa inolvidable para el club. Cincuenta y ocho años después, el León regresa al mismo estadio con la posibilidad de levantar nuevamente el trofeo.

El camino de Estudiantes hasta la final

El equipo dirigido por Alexander Medina llega a Montevideo después de protagonizar una de las grandes sorpresas de la competencia. En semifinales dejó en el camino a Flamengo, el campeón defensor y uno de los principales candidatos al título.

La serie terminó igualada sin goles en el resultado global y se definió desde el punto penal. Allí apareció la figura de Fernando Muslera, quien se lució con tres atajadas y se convirtió en uno de los grandes responsables de la clasificación del Pincha.

El recorrido también tuvo obstáculos en las etapas anteriores. Estudiantes sufrió para avanzar en la fase de grupos, luego eliminó a Universidad Católica en octavos de final y superó a Corinthians en cuartos. En el ámbito local, quedó afuera de los playoffs del Torneo Clausura, aunque logró recuperarse con la conquista de la Supercopa Argentina en Córdoba.

Ahora tendrá enfrente una oportunidad histórica: si consigue el triunfo, alcanzará su quinta Copa Libertadores, después de las conquistas de 1968, 1969, 1970 y 2009. De esa manera, se ubicará entre los clubes más ganadores del continente, a la altura de Peñarol y solamente por detrás de Independiente y Boca.

Palmeiras quiere imponer su jerarquía

Del otro lado estará un Palmeiras acostumbrado a disputar las instancias decisivas del fútbol sudamericano. El equipo de Abel Ferreira buscará su cuarta Libertadores, con una estructura que combina experiencia, poderío físico y futbolistas de jerarquía en todas sus líneas.

El Verdao llegó a la final después de superar a Cerro Porteño en octavos, eliminar por penales a Liga de Quito en cuartos y dejar atrás a Fluminense en semifinales. Sin embargo, su actualidad en el ámbito doméstico no es la ideal: viene de perder el Brasileirao en casa frente a Flamengo y también sufrió una derrota por 3-0 ante Chapecoense, un equipo que ya había descendido.

Ese contexto le agrega un condimento a la definición. Palmeiras necesita cerrar la temporada con un título de peso, mientras que Estudiantes intentará aprovechar la oportunidad para dar otro golpe continental.

Las probables formaciones de Estudiantes y Palmeiras

Para la final, Medina no podrá contar con Baltasar Rodríguez, quien deberá cumplir una suspensión. El resto de la estructura titular tendría como principales referencias a Muslera en el arco, la experiencia de Marcos Rojo en defensa, el trabajo de Ezequiel Piovi y Alexis Castro en el mediocampo y la presencia de Guido Carrillo como referencia ofensiva.

La probable formación de Estudiantes sería: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Sebastián Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Gastón Benedetti o Eric Pérez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Por su parte, Abel Ferreira apostaría por una formación con Carlos Miguel bajo los tres palos, Gustavo Gómez como uno de los pilares defensivos y Jhon Arias como una de las principales armas para generar peligro. En ataque, José Manuel López sería una de las referencias del conjunto brasileño.

La probable formación de Palmeiras sería: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Andreas Pereira y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

La Gloria Eterna se vive por Prima Multimedios

Este sábado, desde las 17, viví la gran final de la Copa Libertadores de América. Estudiantes de La Plata y Palmeiras de San Pablo se enfrentan en el Estadio Centenario de Montevideo para definir al nuevo campeón del continente.

Seguí toda la previa, el partido y las emociones de una final imperdible por:

AM 550 La Primera

Mitre Patagonia 90.5

RDV 90.7

Las Palmas 96.1

Estudiantes vs. Palmeiras, la final de América. Este sábado, desde las 17, por Prima Multimedios.

Estudiantes vs. Palmeiras: hora, TV y datos de la final

Partido: Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras.

Competencia: final de la Copa Libertadores 2026.

Fecha: sábado 28 de noviembre.

Horario: 17 (Argentina).

Estadio: Centenario de Montevideo, Uruguay.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Televisión: Telefé y Fox Sports.

La historia vuelve a cruzar a Estudiantes con Palmeiras en una definición continental. El Pincha quiere recuperar una gloria que conoce muy bien y bordar una quinta estrella en su escudo. El Verdao, en cambio, buscará imponer su jerarquía para sumar una nueva conquista. En el Centenario, dos caminos se encontrarán con un mismo objetivo: levantar la Copa Libertadores.