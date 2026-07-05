La Fórmula 1 tuvo un momento completamente fuera de libreto en Silverstone antes del Gran Premio de Gran Bretaña. En medio de una actividad promocional con autos de Lego, Franco Colapinto quedó involucrado en una escena desopilante que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas de la jornada.

La propuesta reunió a los pilotos en el circuito británico, pero lejos de los monoplazas habituales. Esta vez, los protagonistas se subieron a pequeños vehículos construidos con piezas de Lego para recorrer parte de la pista en un desfile especial, pensado como parte del show previo a la competencia principal.

El clima fue mucho más relajado que el de una largada oficial. Sin presión deportiva, sin estrategias de boxes y sin tiempos por marcar, los corredores se prestaron al juego y disfrutaron de una actividad que mezcló humor, marketing y espíritu familiar en una de las pistas más tradicionales del calendario.

Franco Colapinto fue uno de los más observados por los fanáticos argentinos, que siguieron cada detalle de su participación. El piloto apareció arriba de su auto de Lego y avanzó junto al resto de sus colegas, hasta que el paseo tomó un giro inesperado por una falla en su vehículo.

El problema no tardó en notarse: el auto del argentino dejó de responder en pleno recorrido. Lo que en una carrera real habría sido un dolor de cabeza, en este contexto terminó provocando carcajadas. Colapinto se tomó la situación con naturalidad y se sumó al tono divertido que dominaba la actividad.

La escena ganó todavía más gracia cuando Pierre Gasly decidió intervenir. El piloto francés bajó de su propio vehículo y comenzó a empujar el auto de Franco Colapinto para que pudiera seguir avanzando. La imagen de ambos en medio de la pista, entre risas y gestos cómplices, se volvió una de las perlitas del evento.

El recorrido terminó sin tensión y con los dos pilotos disfrutando del momento. Para la F1, la acción con Lego dejó una postal distinta antes de la competencia; para Franco Colapinto, fue otra oportunidad de mostrarse cercano, relajado y protagonista de una escena que los fanáticos celebraron con humor en redes.