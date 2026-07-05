Se corrió la GP de Gran Bretaña, en el mítico escenario de Silverstone donde Franco Colapinto hizo una gran carrera terminando en el puesto 9, subiendo 10 posiciones. "Una buena carrera. Contento con los puntos" expresó el argentino.

Por quinta vez en la temporada, el piloto de Alpine logró sumar puntos. El puesto 9° en Silverstone termina cerrando un fin de semana positivo para la escudería, que además de las 2 unidades de Colapinto, sumó uno con Gasly.

“Hice una buena carrera, una buena largada. A veces la injusticia en un punto llega a su fin y tenemos un poquito de buena suerte y una para nuestro lado” expresó Franco post carrera, donde largó 19° y terminó 10° en pinta, 9no luego de la sanción contra Antonelli.

“Largando 19 hice una buena largada, con buen ritmo con las gomas medias, hice todo bien” dijo el piloto argentino, quien marcó un problema insólito que tuvo en las últimas vueltas “se me bajó el pelo, y no veía nada en un ojo y se complicaba un poco en las curva rápidas, para la próxima me corto la peluca”.

“Contento por los puntos, fue un día positivo para el equipo, pero con mucho por entender y mejorar porque estamos complicados con el resto” culminó.

Ahora, Franco Colapinto suma un total de 18 puntos en la actual temporada donde además de Silverstone, también puntuó en Shanghai, Miami, Montreal, y Barcelona.

La próxima presentación será en dos semanas, cuando se corra el Gran Premio de Bélgica, el domingo 19 de julio.