La novena fecha del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 2026 que tiene como líder a Kimi Antonelli, se celebrará este domingo con el Gran Premio de Gran Bretaña en el Circuito de Silverstone y contará con la presencia del argentino Franco Colapinto en el equipo Alpine, en la carrera que comenzará desde las 10 de nuestro país.

El argentino tendrá una carrera cuesta arriba, el piloto de Pilar cometió un error en su último intento de la Q1 este pasado sábado, se despistó cuando venía mejorando su registro y quedó eliminado en la primera tanda de clasificación. Como consecuencia, largará desde el 19° puesto, una posición que, salvo una carrera completamente caótica, prácticamente lo deja sin posibilidades reales de pelear por los puntos.

La clasificación comenzó con condiciones complicadas por las fuertes ráfagas de viento y una temperatura de pista de 38,4°C. El primer gran susto de la sesión lo protagonizó George Russell, quien siguió de largo en una curva y logró detener su Mercedes a centímetros del muro. El británico pudo regresar a los boxes sin daños importantes.

En una qualy para el olvido, el piloto de Alpine clasificó decimonoveno y partirá desde la anteúltima fila en la carrera del domingo. El pilarense perdió el control de la parte trasera de su A526 a la salida de la curva 12, lo cual le impidió completar su vuelta rápida (en la que venía mejorando su registro anterior) y no pudo superar la Q1 por primera vez en este 2026. Kimi Antonelli fue el más rápido del sábado y se quedó con la pole.

El panorama confirma una tendencia que ya se había visto en Austria. Alpine dejó de ser claramente el "mejor del resto" detrás de los cuatro grandes equipos -McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull-. Racing Bulls continúa creciendo, los Williams dieron un salto de rendimiento jugando de local y hasta Audi parece cada vez más competitivo. El quinto lugar del equipo francés en el Campeonato de Constructores empieza a verse amenazado.

Con la necesidad de mejorar, ambos pilotos salieron para un último intento cuando restaban apenas un par de minutos para el final de la Q1. Gasly cumplió el objetivo y escaló hasta el 13° lugar gracias a una vuelta de 1:30.345.

Colapinto también venía mejorando y todo indicaba que tenía ritmo para avanzar a la Q2. Sin embargo, el viento más un error lo llevaron a despistarse en una de las curvas rápidas de Silverstone. Afortunadamente evitó el impacto gracias a las amplias zonas de escape del circuito británico, pero perdió toda posibilidad de completar una vuelta competitiva.

Por el despiste, Colapinto no pudo mejorar su primera vuelta rápida. Foto: REUTERS/Suzanne Plunkett

El resultado fue un duro 19° puesto para la grilla de largada. Junto al argentino quedaron eliminados Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Lance Stroll y Fernando Alonso.

Más allá del error de Colapinto -su primera eliminación en Q1 del año- , la clasificación volvió a dejar una señal preocupante para Alpine. Mientras Gasly logró rescatar un lugar en la Q2, el equipo ya no dispone de la ventaja que exhibía hace apenas algunas fechas sobre sus rivales directos. Con Racing Bulls, Williams y Audi cada vez más cerca -e incluso por delante en varios momentos del fin de semana-, cualquier error se paga muy caro.

Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Colapinto. Un despiste cuando estaba construyendo su mejor vuelta lo condenó a una largada desde la penúltima fila, desde donde necesitará una carrera excepcional y varios imprevistos ajenos para aspirar a terminar entre los diez primeros.

Colapinto tendrá que correr desde atrás en Silverstone. (Foto REUTERS)

La Q2 se demoró algunos minutos para limpiar la grava que quedó sobre el asfalto tras el despiste de Colapinto. Y la tendencia del fin de semana terminó de confirmarse: Racing Bulls se consolidó como el quinto mejor equipo de la parrilla al meter a sus dos pilotos en la Q3. Los eliminados en esta instancia fueron Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly (largará 12°), Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz y Alex Albon. Kimi Antonelli marcaba el camino con el mejor tiempo.

Finalmente, en la Q3, Antonelli siguió reafirmando su gran momento y que es el candidato a ganar la carrera del domingo. No solo por haberse quedado con la pole, sino con la muestra en la Sprint, tras haber superado a Lewis Hamilton para quedarse con la prueba corta. Detrás del italiano largarán las Ferrari de Leclerc y Hamilton. Russel, que no levanta, picará cuarto.

La grilla de partida para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 que se correrá en el circuito de Silverstone sufrió modificaciones debido a la sanción que recibió Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en la escudería Alpine.

El francés terminó la clasificación en Silverstone en la duodécima posición, pero recibió una penalización de tres lugares por haber bloqueado al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) durante la Q1.