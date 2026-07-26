Una enorme imagen de Lionel Messi cubrió parte de las tribunas del estadio Marcelo Bielsa antes del partido entre Newell's y Talleres. La hinchada leprosa eligió homenajear al capitán de la Selección Argentina y también agradecerle al equipo dirigido por Lionel Scaloni después del subcampeonato conseguido en el Mundial 2026.

El tributo principal estuvo dedicado al futbolista rosarino, cuyo vínculo con el club comenzó durante su infancia. Los simpatizantes desplegaron una bandera de gran tamaño con su rostro y una frase que reivindicó aquel lazo: “Leproso de pendejo”. La aparición del trapo provocó uno de los momentos más emotivos de la jornada y convirtió a Messi en el gran protagonista de la previa.

La demostración de cariño no quedó limitada al capitán. En el centro del campo de juego apareció otro pabellón argentino con el mensaje: “Gracias Selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino”. El reconocimiento se dirigió a todo el plantel que representó al país en la Copa del Mundo y que estuvo cerca de conseguir un nuevo título.

La iniciativa adquirió un valor especial porque se produjo después de la ajustada derrota frente a España en la final. Pese al dolor causado por el resultado, la hinchada de Newell's priorizó el recorrido de la Selección Argentina y el vínculo emocional que generó durante el torneo. El agradecimiento reemplazó así cualquier reproche por no haber podido levantar la copa.

El homenaje se realizó antes del encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura. La Lepra recibió a Talleres de Córdoba en el Coloso Marcelo Bielsa, en un partido que también marcó el debut oficial de Jorge Sampaoli como entrenador del conjunto cordobés. Sin embargo, durante los minutos previos, toda la atención estuvo concentrada en las banderas desplegadas desde las tribunas y dentro de la cancha.

Lionel Messi y Lionel Scaloni comparten raíces futbolísticas vinculadas con la institución rosarina, un detalle que reforzó el significado de la celebración. La imagen del capitán acompañada por una referencia directa a su infancia recordó el orgullo que existe en el club por su historia, mientras el segundo trapo extendió el reconocimiento hacia sus compañeros. De esa manera, Newell's transformó el inicio del campeonato local en una muestra de gratitud para quienes volvieron a representar al país en una final mundialista.